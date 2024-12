Unione industriali premia il gruppo Marazzato per la campagna di reclutamento più social e inclusiva

L’ufficio Marketing e Comunicazione del Gruppo Marazzato, rappresentato da Carla Di Palma e Matteo Secci, ha ricevuto nella mattinata di oggi il premio “Mattia Serafini” per la Digital Strategy d’impresa, promosso dall’Unione Industriali di Torino, nel corso di una cerimonia tenutasi nel Centro Congressi di Via Vela 17 a Torino.

L’azienda vercellese ha ricevuto il riconoscimento nella categoria "Promozione del Brand" uno dei tre ambiti in cui sono state suddivise le campagne selezionate insieme a “Lancio di prodotti e servizi” e “Comunicazione di sostenibilità (ESG)”, a loro volta distinte tra quelle “piccole e medie” con fino a 250 dipendenti, o “grandi” con oltre 250 dipendenti.

La campagna che è valsa al Gruppo Marazzato il premio per la miglior comunicazione digitale tra le aziende di grandi dimensioni ha come obiettivo il reclutamento di nuove figure professionali da collocare in azienda. Avviata alla fine di settembre, si compone di alcuni brevi video diffusi sui canali social e tuttora visibili sul sito ufficiale alla pagina https://gruppomarazzato.com/carriere/. Si tratta di un format non soltanto dinamico e coinvolgente, ma anche caratterizzato da una forte aderenza alle tematiche di inclusività e sostenibilità sociale che il Gruppo Marazzato ha adottato facendone alcuni dei pilastri della sua cultura d’impresa, puntando su valori come i senso di appartenenza e la soddisfazione nel portare avanti un'attività utile anche per il benessere collettivo e del territorio.

Ad oggi, la campagna ha prodotto 420.000 impression e generato una raccolta di 2.500 candidature alle quali sono già seguiti oltre 50 colloqui che entro l'inizio del 2025 porteranno all'inserimento delle prime nuove figure professionali selezionate.

Il premio "Mattia Serafini"

Il contest intitolato alla memoria di Mattia Serafini, Marketing Digital Specialist di Unione Industriali scomparso nel 2019 e ricordato con l'appellativo di "gentile comunicatore", è giunto con il 2024 alla quarta edizione, che quest’anno rientra anche nel calendario degli appuntamenti ricompresi sotto l’insegna del programma "Torino Capitale della Cultura d’Impresa 2024". La partecipazione è stata riservata alle aziende associate alla UI che abbiano realizzato campagne digitali su siti web, social ecc… nel periodo compreso tra il 1° novembre 2023 e il 1° ottobre 2024. La cerimonia, organizzata con la collaborazione e la partecipazione dei Gruppi Chimica&Vetro e Gomma Plastica di Unione Industriali è stata moderata da Ruben Abbattista, Responsabile Comunicazione di Unione Industriali e membro della giuria del concorso, composta oltre a lui da Paolo Lottero, imprenditore ed esperto di social media strategy, dal caporedattore del Corriere della Sera Marco Castelnuovo e da Stefano Jugo, Marketing e Communication Manager della Giulio Einaudi Editore.

Il concorso non premia soltanto le aziende con la rispettiva targa ricordo, ma anche e soprattutto i realizzatori materiali delle campagne giudicate migliori, ai quali va un contributo del valore di 1.000 euro da spendere in corsi di formazione e perfezionamento in tecniche di comunicazione digitale. I rappresentanti del Gruppo Marazzato sono stati premiati da Giacomo Cacciabue, Presidente dell'Associazione Gomma Plastica di Unione Industriali.

Questo riconoscimento chiude un anno particolarmente intenso e ricco di soddisfazioni per il Gruppo Marazzato e per la Fondazione: l’azienda di Borgo Vercelli, leader nei servizi ambientali, dall’inizio del 2024 ha infatti ricevuto la certificazione per la parità di genere, assegnata nell’ambito delle iniziative di promozione della sostenibilità sociale e dei diritti sul lavoro. Tra la primavera e l’autunno è invece stata nuovamente inclusa tra le aziende economicamente più performanti dal magazine Industria Felix e, per il quinto anno consecutivo, tra le realtà meglio gestite stilata da Deloitte nell’ambito dei “Best Managed Companies Awards”. La Fondazione, che gestisce le attività culturali e la straordinaria Collezione di veicoli storici conservata nella sua sede a Stroppiana, ha invece ricevuto la nomina a “Vercellese dell’Anno” per le iniziative a favore del territorio.