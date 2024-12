Travaglini e Mosca1916: una vetrina dopo il passaggio in televisione su Italia1 FOTO

La collaborazione tra Mosca1916 e Travaglini è ormai di lunga data, ma si è rafforzata fino a ottenere successi importanti: dopo il passaggio televisivo su Italia1 della scorsa settimana in Studio Aperto MAG, da oggi è allestita una vetrina speciale nella storica macelleria del centro.

Per la prima volta dal 1958, lo stampo originale in ghisa dell'iconica bottiglia storta lascia temporaneamente la cantina di Gattinara per essere esposto al pubblico in occasione del Natale proprio a Biella. La bottiglia venne realizzata da Giancarlo Travaglini nel 1958 per “nascondere” i sedimenti creati dall’affinamento del vino in un'epoca in cui l'enologia stava migliorando le tecniche.

Da quell’intuizione è nato un oggetto iconico, che oltre al pregiato vino che contiene, porta con sé stile ed eleganza. Ecco perché la bottiglia spesso viene riutilizzata per realizzare lampade, candele e altri oggetti che non pongono fine al solo consumo del contenuto. Nella puntata andata in onda su Italia1 venerdì 29 novembre 2024 - che si può rivedere su Mediaset Infinity - un meraviglioso cuore di reale di Fassone Piemontese è stato brasato al Gattinara dallo chef Paolo Mazzia del ristorante “Osteria dell’Oca Bianca” di Cavaglià.

Il giornalista di Mediaset Beppe Gandolfo è andato ad indagare la storia di questo celebre vino dell’Alto Piemonte raggiungendo l’azienda agricola Travaglini di Gattinara. Qui la famiglia Travaglini ha condotto il giornalista in una visita completa, dai vigneti alla cantina, passando ovviamente per la descrizione della famosa “bottiglia storta”.

“Siamo orgogliosi di ospitare noi per la prima volta questo pezzo di storia per la famiglia Travaglini” - è il commento di Alberto Mosca proprietario dello storico negozio del centro “ - La nostra amicizia dura da innumerevoli anni ma questo passaggio è un segno della grande stima che ci lega”.

Parole di soddisfazione anche da parte di Alessia Travaglini, nipote di Giancarlo: “portiamo al fuori dalla nostra cantina un pezzo di storia per la nostra famiglia e siamo felici di questa collaborazione con Mosca1916 e degli traguardi che abbiamo raggiunto”.