Arriva il Natale a Coggiola, tutti in piazza ad assaggiare la trippa

Appuntamento enogastronomico a Coggiola che, per festeggiare l'arrivo del Natale, si assaporerà la trippa realizzata dai volontari della Pro Loco. La distribuzione avrà luogo alle 10 di domenica 8 dicembre per le vie del paese e in piazza XXV Aprile.