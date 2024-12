Tradizione e convivialità, la battitura delle castagne a Bagneri.

In Valle Elvo l’ottocentesca “Graa’d l’Aurelia” è in funzione e tutti i giorni si tiene acceso un fuoco basso per far essiccare alcuni quintali di castagne raccolte a Bagneri. Un tempo, tutte le case erano fornite di questo speciale strumento di conservazione, per fare scorte da consumare durante il periodo invernale. Il castagno era una risorsa indispensabile nelle colline biellesi e veniva chiamato l’arbo o “albero del pane”.

Gli Amici di Bagneri intendono tenere viva la tradizione e domenica 8 dicembre sarà possibile partecipare alla battitura delle castagne, nei pressi della Madonna del Piumin. Il ritrovo alla “Graa’ d l’Aurelia” è alle ore 8.30 e a seguito della battitura, alle ore 13.00, si mangerà in compagnia. Alle ore 15.00 la Santa Messa e alle 16.00 ci sarà la visita all’Ecomuseo.