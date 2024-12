Le corse della settimana di newsbiella.it dal 3 all' 8 dicembre

Nella settimana dal 2 all'8 dicembre a Biella si corre A Candelo e a Pettinengo nella giornata dell'8 dicembre, domenica,

A Candelo c'è la Corsa degli Elfi. Organizzata dall'Atletica Candelo, la corsa non competitiva è aperta a tutti, grandi e piccini, per vivere una giornata all'insegna dello sport, della gioia e della solidarietà. Il ritrovo è previsto alle ore 9:00 presso il supermercato Conad in via Iside Viana 38, con partenza alle ore 10:00. Il percorso di circa 5 km porterà i partecipanti attraverso le vie che conducono al Ricetto di Candelo, all’interno dello spirito natalizio. L'intero ricavato sarà devoluto all'associazione onlus "Amici dell'Ospedale di Biella", a sostegno delle attività benefiche e sanitarie locali. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del "Borgo di Babbo Natale": una serie di appuntamenti festivi che animeranno il Ricetto nei fine settimana dal 23 novembre al 15 dicembre.

A Pettinengo si corre per la 10° edizione de il balcone del Biellese Trail. ritrovo alle 7, partenza 9,30 e alla fine pranzo polenta e tapulone con verza, birra, acqua e biscotti! tutto compreso nel pacco gara, GARANTITO PER I PREISCRITTI (e fino ad esaurimento per gli iscritti last minute). Quest'anno ci sarà una NOVITA': le iscrizioni sono già aperte sul sito www.irunning.it. Possono partecipare atleti tesserati Fidal, Eps e Runcard dalla categoria Junior in poi. Due i percorsi proposti:

- TRAIL SMALL COMPETITIVO: 8 KM (obbligatoria visita medica agonistica). Quota iscrizione € 13 (last minute €15). La quota si versa al ritiro del pettorale il mattino della gara. Pacco gara garantito per tutti i PREISCRITTI

- TRAIL MEDIUM COMPETITIVO: 21 KM (obbligatoria visita medica agonistica). Quota iscrizione €23 (last minute €25). La quota si versa al ritiro del pettorale il mattino della gara. Pacco gara garantito per tutti i PREISCRITTI;LE PREISCRIZIONI A TARIFFA AGEVOLATA CHIUDONO IL 4 DICEMBRE ALLE ORE 24