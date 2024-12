A Tavigliano la magia del Natale, oltre 300 presepi in casa: Giuliana racconta la sua passione FOTO

Da circa 3 anni, dedica gran parte del suo tempo a realizzare ambientazioni diverse della Sacra Famiglia, oltre che a collezionare presepi di ogni misura e grandezza.

È la storia di Giuliana Cagliano, residente a Tavigliano, un tempo insegnante, ora valente collezionista di rappresentazioni tanto da trasformare la sua tavernetta in un mondo ricco di tradizione, creatività e devozione, con la presenza di oltre 300 presepi. “Fin da quando ero bambina – racconta – ho sempre avuto questa passione. Credo che me l'abbia trasmessa mio zio e da quando sono andata in pensione, nel 2021, ho iniziato a dedicarci anima e tempo”.

Ciò che stupisce è il riutilizzo di vecchi oggetti e materiali di recupero, come ad esempio televisori e schermi di computer ormai datati, oltre a valigie e scatole. Tutto questo modellato con maestria e destinato ad accogliere paesaggi, edifici e personaggi della Natività. Una vera arte del riuso che si evince attraverso le sue opere. “Non è un lavoro facile – confida – Occorre pazienza, una buona dose di fantasia e tanta manualità. Ho seguito anche dei corsi specifici per elaborati più complicati. Per lo più uso polistirene e polistirolo, colla calda, muschio e altri materiali. Le statue, invece, le acquisto nei mercatini, nei negozi e nelle bancarelle”.

Lo stile è variegato: ci sono, infatti, presepi che richiamano la tradizione; altri, invece, sono originali, di impronta moderna. Alcuni, invece, guardano alla stretta attualità. “Uno di questi è dedicato alla guerra in Ucraina – spiega – I primi mesi del conflitto mi avevano profondamente colpito, così ho deciso di realizzarne uno che affrontasse queste tematiche. È stato molto apprezzato dagli amici e dai familiari”.

Per l'occasione, c'è stata la possibilità di vedere di persona, in anteprima, le prossime opere che verranno. “Ho da poco concluso un presepe per la comunità di Callabiana – sottolinea - Ora, mi sto concentrando su un altro lavoro. Da qui, un appello: chi avesse una passione simile alla mia può mandarmi un messaggio al numero 348.3390743, così da parlare insieme di questi argomenti”.