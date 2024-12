Roppolo, momento speciale per la comunità: si inaugura la Cappella della Madonnina di via Roma

Momento speciale per la comunità di Roppolo. Domenica 8 dicembre avrà luogo l'inaugurazione della Cappella della Madonnina, situata in via Roma: alle 16.30 inizierà la processione dalla chiesa di San Rocco, a cui seguiranno la benedizione della cappella e la consacrazione della Medaglia Miracolosa.

Al termine, si terrà l'accensione dell'Albero di Natale, allestito dalle penne nere di Roppolo e Viverone, presso la chiesa di Roppolo Piano.