Thailandia: un’avventura di lavoro e sogni per 5 diplomati all'alberghiero di Cavaglià FOTO e VIDEO

Thailandia: un’avventura di lavoro e sogni per 5 diplomati all'alberghiero di Cavaglià

Si chiamano Desiree, Giulia, Yuri, Romeo e Denis. Sono cinque ragazzi che si sono diplomati all'Alberghiero di Cavaglià, all'Istituto di Istruzione Gae Aulenti a giugno, e dal 7 novembre sono in Thailandia a Phuket, al resort Katathani, dove resteranno fino al 2 febbraio.

Faranno un'esperienza lavorativa, Desiree e Giulia in cucina, in particolare a preparare dolci, Yuri, Romeo e Denis in sala e al bar.

Tra loro solo Romeo aveva fatto un'esperienza così lontano da casa, per gli altri è la prima volta e sono tutti molto soddisfatti, con tanta voglia di lavorare e con tanti sogni che vogliono realizzare.

"Ringraziamo il professore Andrea Botalla che ci ha dato questa meravigliosa opportunità", dicono in coro. E hanno tutti le idee molto chiare sul loro futuro: c'è chi vuole aprire una pasticceria e chi sogna di organizzare eventi. E sono pronti a portare il loro prezioso contributo anche in Thailandia.