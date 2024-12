La tassazione degli strumenti finanziari.

In finanza, quando si pagano le tasse, si dice che bisognerebbe essere contenti: significa che si è realizzata una plusvalenza.

Si può essere d'accordo o meno con questa affermazione, ma la realtà non cambia: ogni volta che si ottiene un profitto (cioè il prezzo di vendita supera quello di acquisto), si è tenuti a pagare un'imposta sul capital gain.





Evoluzione della tassazione sulle rendite finanziarie:

Fino al 31 dicembre 2011: l’aliquota era pari al 12,5% .

Dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014: è stata innalzata al 20% , come previsto dal Decreto Legge n. 138/2011.

Dal 1° luglio 2014: l’aliquota è stata ulteriormente aumentata al 26% con il Decreto Legge n. 66/2014.





Eccezioni:



L'aliquota del 12,5% è rimasta invariata per:

Titoli di Stato italiani ed equiparati.

Titoli di Stato emessi da Paesi inclusi nella "White List" (Paesi con un adeguato scambio di informazioni con l'Italia).





Riassunto attuale della tassazione:

Aliquota del 26%: si applica alle plusvalenze derivanti da azioni, dividendi, fondi comuni di investimento, ETF, ETC, obbligazioni corporate (emesse da società) e cedole di obbligazioni corporate.

Aliquota del 12,5%: riguarda i titoli di Stato italiani e quelli della White List, sia per i guadagni sulla differenza tra prezzo di vendita e acquisto, sia per le cedole distribuite.





Ulteriori imposte:

Imposta di bollo: pari allo 0,2% sul controvalore del conto titoli al 31 dicembre di ogni anno.

Tobin Tax: un’aliquota dello 0,1% applicata agli acquisti di azioni italiane ad alta capitalizzazione (oltre 500 milioni di euro), purché non rivendute nella stessa giornata (intraday).

E se il prezzo di vendita è inferiore a quello di acquisto?



In questo caso si genera una minusvalenza, che può essere compensata (ossia utilizzata per ridurre le tasse da pagare su eventuali future plusvalenze) nell’anno in corso e nei successivi quattro anni.

Ad esempio, una minusvalenza generata nel 2024 sarà recuperabile fino al 31 dicembre 2028. Trascorso questo termine, non potrà più essere utilizzata.





Andrea Fabbris – Consulente Finanziario Indipendente

www.finanzaindipendente.it





Disclaimer

Le informazioni fornite in questo articolo hanno finalità informative e didattiche: non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio e non intendono promuovere prodotti o forme di investimento. L’uso dei dati e delle informazioni come supporto per operazioni di investimento personale è sotto la responsabilità dell’utente.