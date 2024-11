TeamVolley, Bonprix riceve le “Universitarie” Pavesi.

Ottava giornata di campionato in Serie B2 nazionale. Il Bonprix TeamVolley spera di poter mostrare ancora una volta la sua faccia migliore, quella apprezzata nelle tre partite casalinghe di questo avvio di stagione. Sabato alle 20.30 , al Palasport di Lessona arriva il Cus Pavia .

Il commento del vice-allenatore Paolo SALUSSOLIA: «Cus Pavia è una neopromossa che ha fatto pochi innesti, ma mirati e anche di un certo peso, almeno in base a quello che abbiamo potuto vedere. Buon livello di battuta e di difesa. Un attacco imperniato sui centrali - che sanno essere estremamente efficaci anche grazie alle doti fisiche - e sull'opposto, giocatrice che catalizza e concretizza un alto numero di palloni. Il loro ruolino di marcia somiglia molto al nostro, credo che anche loro abbiano dei rimpianti per alcuni "buchi" in alcuni momenti che sono costati cari in termini di risultato. Credo che per noi sarà fondamentale riprendere il filo del break-point, cercando con l'aggressività di battuta e difesa di mettere la sordina ai loro punti forti, mantenendo la pazienza nell'applicazione del piano-partita e cercando la continuità che ci serve per acquisire sicurezza».

Aggiunge la centrale Giulia MACCHIERALDO: «Sabato ci attende un incontro stimolante contro una squadra neopromossa, fresca di una vittoria casalinga che ha certamente infuso in loro molto entusiasmo. Noi, invece, arriviamo da una sconfitta abbastanza scottante in trasferta, che ha acceso una forte voglia di riscatto. Insomma due situazioni all'apparenza opposte, ma che seguono un percorso simile all'interno delle precedenti giornate di campionato. Il nostro obiettivo è sicuramente mantenere il buon livello di prestazione che, finora, abbiamo sempre dimostrato tra le mura di casa. Siamo pronte ad affrontare una dura battaglia al centro, reparto nel quale le avversarie sono molto attrezzate, e faremo del nostro meglio per arginare i loro punti di forza, sfruttando in tutto e per tutto il fatto di essere nel nostro palazzetto, supportate dalla nostra tifoseria. Elemento davvero fondamentale, poiché dal loro calore riusciamo a trarre l'energia necessaria a superare i momenti difficili della partita. Ci aspetta una bella sfida, ma siamo cariche e decise a dare il meglio di noi stesse».



IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLÙ

SERIE B2

Sabato 30/11, ore 20.30. Palasport di Lessona (BI)

BONPRIX TEAMVOLLEY – Cus Pavia Volley

PRIMA DIVISIONE

Venerdì 29/11, ore 21. Palestra dell’I.C. di Gaglianico (BI)

Heka Volley Gaglianico – BOTALLA TEAMVOLLEY

UNDER18 ECCELLENZA

Domenica 1/12, ore 18. Palasport “Geirino” di Ovada (AL)

L’Antica Farinata Pallavolo Ovada – GENERALI TEAMVOLLEY

UNDER16

Domenica 1/12, ore 10.30. Palasport di Bellinzago N.se (NO)

Asd Volley Bellinzago – DE MORI TEAMVOLLEY

UNDER14

Sabato 30/11, ore 15. Palasport di Bellinzago N.se (NO)

Asd Volley Bellinzago – ANGELICO TEAMVOLLEY

UNDER13

Domenica 1/12, ore 15. PalaSarselli di Biella

Virtus Biella – CONAD TEAMVOLLEY