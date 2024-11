A Valdilana c'è il "dolce sospeso"

Visto l'ottimo riscontro ottenuto lo scorso anno con il "panettone sospeso", per questo Natale 2024 l'associazione Delfino di Valdilana propone il "dolce sospeso". In pratica, una variante di quanto fatto lo scorso anno, con la possibilità di poter scegliere tra un gamma di alimenti più ampia.

«Si tratta sempre di dedicare un pensiero a persone e famiglie del nostro paese che attraversano un momento di difficoltà economica - spiega il presidente Ernesto Giardino -. In pratica, invitiamo i cittadini che fanno la spesa nei punti vendita della zona ad acquistare e lasciare "in sospeso" un panettone, un pandoro, qualche torrone o qualsiasi altro dolce. Questo prodotto potrà essere lasciato in un apposito contenitore messo a disposizione dai gestori nei punti vendita che hanno aderito alla nostra iniziativa. Ci sembra un bel modo per creare solidarietà e vicinanza tra le persone del nostro paese. Ovviamente ognuno è libero di lasciare "in sospeso" quello che può e che vuole: dal dolcetto per bambini al panettone da un chilo... Se vi fa piacere, partecipate. Ma sempre con la massima libertà».



Dunque per lasciare "in sospeso" il dolce basterà semplicemente acquistarlo e poi lasciarlo nell'apposito contenitore che è messo a disposizione nei punti vendita del territorio che collaborano all'iniziativa.

Questo è l'elenco dei negozi che partecipano e che hanno dato la propria disponibilità: a Ponzone la Conad, la Coop, il DiPiù, il Forno Valsesiano, la Panetteria Sandigliano. A Pratrivero il panificio Monte Rossiglione, a Cereie l'alimentari di Alberto Alfonsino, a Lora il Best-or di Cesare Belladona. A Crocemosso l'alimentari Grosso Attilio, a Valle Mosso la Conad.

E' anche possibile lasciare i prodotti anche nell'ufficio Delfino a Ponzone.



Questi prodotti verranno poi ritirati dai volontari dell'associazione Delfino e messi a disposizione di persone e famiglie con problemi economici che già vengono aiutate con la distribuzione di alimenti. Saranno distribuiti anche nelle case di riposo, e pure ad anziani soli e altre persone che hanno bisogno di percepire la solidarietà e la vicinanza del territorio. L'iniziativa del "dolce sospeso" si concluderà mercoledì 15 dicembre.

«Ringraziamo i punti vendita che hanno aderito - conclude il presidente – e ringraziamo tutti coloro che vorranno condividere questo progetto e darci una mano: ci auguriamo abbia un buon riscontro».