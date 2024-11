Aspettando il Natale con Solleone Bio, apertura straordinaria sabato 7 dicembre per presentare le Gift Box

Aspettando il Natale con Solleone Bio, apertura straordinaria sabato 7 dicembre per presentare la Gift Box

Il Natale è alle porte e con esso arriva il momento perfetto per sorprendere i tuoi cari con un regalo gustoso, pensato con amore e attenzione. Quest'anno Solleone BIO, per rendere ancora più magica l'atmosfera natalizia, è entusiasta di presentarvi le sue Gift Box, contenenti prodotti di qualità per offrire un'esperienza di festa indimenticabile!

La presentazione sarà con un'apertura straordinaria sabato 7 dicembre presso la Solleone BIO, a Valdengo, in via Roma 168, dalle 10 alle 16, non mancate!

Durante l'evento sarà possibile accedere anche all'area di produzione, con visite guidate, dove si potrà capire come vengono realizzati i prodotti.

Ogni box è un vero scrigno di sorprese, con articoli che variano a seconda della confezione scelta, tra cui:

Box composte : 3 vasetti di composta di frutta BIO senza zuccheri aggiunti a scelta.





: 3 vasetti di composta di frutta BIO senza zuccheri aggiunti a scelta. Box mieli : 3 vasetti di miele BIO a scelta.





: 3 vasetti di miele BIO a scelta. Box pesti e creme : 3 vasetti a scelta tra pesto alla genovese BIO, pesto vegano BIO, pesto rosso BIO e crema di carciofi BIO.





: 3 vasetti a scelta tra pesto alla genovese BIO, pesto vegano BIO, pesto rosso BIO e crema di carciofi BIO. Box sughi : 2 sughi BIO a scelta e 1 pacco di pasta BIO a scelta tra spaghetti Khorasan, linguine Senatore Cappelli e spaghettoni Timilia.





: 2 sughi BIO a scelta e 1 pacco di pasta BIO a scelta tra spaghetti Khorasan, linguine Senatore Cappelli e spaghettoni Timilia. Box condimenti: 1 bottiglia di olio IGP Sicilia BIO da 500 ml e 1 bottiglia di aceto balsamico di Modena IGP da 250ml.

Ogni box può essere adattata alle tue preferenze, con la possibilità di aggiungere un messaggio speciale. I prodotti Solleone Bio sono sia vegetariani che vegani, e questi vengono cotti a bassa temperatura per garantirne la freschezza e preservarne le qualità organolettiche. Le box sono perfette per amici, familiari, colleghi o anche per fare un regalo a te stesso!

Non lasciare che il Natale ti colga impreparato! Le nostre Gift Box sono già disponibili, quindi affrettati a prenotare la tua prima o seconda (o anche terza!) gift box.

Per ordinare passa allo spaccio aziendale in Via Roma 168, Valdengo 13855 (BI) o scrivici a qualita@solleonebio.com

Fai un regalo che lascia il segno. Scopri le nostre Gift Box e porta la magia del Natale direttamente sotto l'albero!