Giornata degli Alberi, a Pollone Carabinieri e alunni piantano due abeti

Il 21 novembre di quest’anno, a Pollone, in collaborazione con l’istituto scolastico P. Frassati, si è celebrata la “Giornata Nazione degli Alberi”, iniziativa di educazione ambientale che, promossa dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, sta assumendo su tutto il territorio nazionale una dimensione più ampia ed un significato ancora più profondo per il contenimento dei cambiamenti climatici e la conversione ambientale.

L’iniziativa prevede infatti la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane di circa 50 mila piantine a suggerire l’importanza che assumono gli alberi soprattutto in questo periodo storico. Non a caso le piante messe a dimora saranno geolocalizzate sul sito www.unalberoperilfuturo.it dove sarà indicato anche il reale quantitativo di CO2 assorbito da ciascuna pianta (calcolato con un algoritmo). Un momento ludico-formativo in cui i Carabinieri Forestali del Nucleo di Sordevolo insieme agli studenti della Scuola Primaria hanno piantato insieme due alberi di abete nel giardino dell’Istituto, anche a sostituire il valore delle conifere tagliate lo scorso anno per motivi di pubblica incolumità.

I bambini su di essi hanno poi applicato i loro desideri con dei nastri colorati, raccontato storie e filastrocche ai Carabinieri. Queste nuova presenze forestale, nella sua crescita, potrà vigilare sui piccoli studenti, invitandoli al rispetto dei valori della legalità e della natura.