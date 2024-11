Juventus Next Gen e Turris, 0-0 al Pozzo La Marmora FOTO

Regna l’equilibrio nel recupero della quindicesima giornata del Girone C di Serie C in scena a Biella fra Juventus Next Gen e Turris . Allo stadio Pozzo-La Marmora termina 0-0 infatti la sfida fra i giovani bianconeri e il club campano.

Il match viaggia sin dalle prime battute su un sottilissimo filo dell’equilibrio pronto a spezzarsi da un momento all’altro. A creare le prime occasioni dell’incontro è la squadra di Massimo Brambilla che dopo dieci minuti va due volte, nel giro di pochi secondi, vicinissima al vantaggio : prima con la girata di testa di Anghelè, dopo un ottimo traversone dalla destra di Comenencia, che sfiora il palo alla destra dell’estremo difensore ospite; poi con Guerra che, servito da Owusu all’interno dell’area di rigore, conclude in porta col destro trovando però la grande respinta di Marcone tra i pali. Al quarto d’ora è la Turris a farsi vedere dalle parti di Daffara con il tiro a incrociare in diagonale che attraversa l’area di rigore e termina sul fondo. Si alternano ambo le parti le folate offensive con Ekuban un paio di volte pericoloso senza però inquadrare lo specchio della porta bianconera e con Guerra che invece vede smorzata da un avversario, e successivamente controllata da Marcone, una conclusione potenzialmente interessante.

La ripresa comincia con una chance immediata per il neoentrato Da Graca che da buona posizione non riesce nella decisiva deviazione, che avrebbe subito dato un’impronta a tinte bianconere al secondo tempo, verso la porta avversaria e trovando la chiusura sicura di Marcone. A metà secondo tempo è Owusu a mettersi in proprio con due conclusioni dalla distanza che non trovano però fortuna e si perdono sul fondo, così come termina a lato il colpo di testa di Cudrig in anticipo su Scaccabarozzi. Anche Guerra ha l’occasione per sbloccare la partita, dopo un’ottima percussione di Comenencia sulla destra, ma il capitano bianconero non riesce col piattone al volo a infilare Marcone. La squadra di mister Brambilla chiude nella propria metà campo la Turris e Puczka, in costante proiezione offensiva, calcia dai 25 metri con il suo mancino che conclude la sua traiettoria non distante dalla traversa. I pali li centra eccome, praticamente dalla stessa posizione, l’esterno bianconero nei minuti di recupero trovando però la respinta del portiere campano che smanaccia la sfera allontanandola dall’area piccola. È l’ultima emozione del match, a Biella finisce 0-0.

IL COMMENTO DI MISTER BRAMBILLA

«È normale che oggi volevamo vincere perché la vittoria ci manca da tempo. Dobbiamo sempre guardare al risultato ma anche alla prestazione e in questo senso credo ci siano stati dei passi avanti: abbiamo alzato il ritmo e l’intensità del nostro gioco. Abbiamo avuto alcune belle occasioni ma non siamo stati precisi, quando abbiamo messo due attaccanti nella ripresa l’obiettivo era quello di riempire di più l’area di rigore ma non siamo riusciti nella zampata decisiva. Tutti sono molto disponibili, anche se il momento non è facile soprattutto per dei ragazzi giovani. Le qualità le hanno, devono solo tirarle fuori. Oggi abbiamo fatto una partita fatta bene nei princìpi di gioco ma anche nell’atteggiamento della fase difensiva: si sono visti dei segnali importanti, è mancato il gol per vincere la partita. Quando mi ha chiamato Claudio Chiellini per tornare ho accettato con entusiasmo. Sapevo dove tornavo e se sono tornato è perché credo che abbiamo le possibilità per risalire la classifica. Ci vorrà tempo, ci sarà da lavorare ma sono convinto che ci riusciremo».