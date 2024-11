Come prevenire e trattare le macchie della pelle: guida completa

Il tono della nostra pelle può risultare poco uniforme e compatto a causa delle macchie e delle discromie cutanee.

Si presentano come delle piccole chiazze di diverso colore e sono causate da un accumulo di melanina in alcuni punti specifici della pelle.

Vediamo come prevenirle e trattarle.

Cosa sono le macchie della pelle

Le macchie della pelle possono comparire in qualsiasi zona del corpo, ma sono presenti prevalentemente nelle zone più esposte al sole, come gambe, schiena, spalle e viso.

Si presentano come macchioline di diversa forma e colore, a seconda della loro origine.

Ecco quali sono i principali tipi di macchie della pelle:

Macchie solari : sono le discromie cutanee causate da un’eccessiva esposizione ai raggi UV. Possono essere di varie dimensioni e il colore va dal giallo al marrone chiaro;

: sono le discromie cutanee causate da un’eccessiva esposizione ai raggi UV. Possono essere di varie dimensioni e il colore va dal giallo al marrone chiaro; Lentigo senili : sono dovute al fenomeno dell’invecchiamento cutaneo perché, col trascorrere degli anni, la produzione di melanina diventa più irregolare. Possono avere un colore che va dal marrone al nero;

: sono dovute al fenomeno dell’invecchiamento cutaneo perché, col trascorrere degli anni, la produzione di melanina diventa più irregolare. Possono avere un colore che va dal marrone al nero; Melasma: si tratta di una macchia cutanea provocata da squilibri ormonali o dall’utilizzo di alcuni farmaci specifici (come quelli a base di estrogeni). Solitamente compaiono sul viso.

Cause della formazione delle macchie della pelle

Le macchie della pelle sono provocate da un accumulo di melanina. Questo accumulo, però, è causato da diversi fattori.

Ecco quali sono le possibili cause:

Eccessiva esposizione ai raggi UV, senza adeguata protezione solare;

Inquinamento ambientale;

Assunzioni di alcuni farmaci;

Squilibri ormonali, come durante il periodo della gravidanza o della menopausa;

Invecchiamento cutaneo;

Pelle a tendenza acneica;

Abitudini dannose, come il fumo e l’alcol.

Come prevenire la formazione delle macchie della pelle

Per evitare la comparsa delle macchie della pelle, possiamo adottare alcune buone abitudini.

Innanzitutto, è importanti esporci al sole con consapevolezza e gradualità. I raggi UV, infatti, possono provocare diversi danni alla pelle: oltre alle macchie solari, possono agevolare la comparsa di rughe e linee sottili, ma anche disidratare la pelle.

Perciò, è importante sempre esporci al sole con attenzione, evitando le ore centrali della giornata (dalle 11.00 alle 16.00) e applicare la protezione solare ad intervalli orari precisi.

È altrettanto importante adottare uno stile di vita sano ed equilibrato, seguendo un’alimentazione regolare ricca di vitamine e cibi antiossidanti, che possano combattere la produzione dei radicali liberi.

Inoltre, è meglio tagliare fuori dalla nostra vita alcuni vizi dannosi per la pelle e il corpo, come il fumo e l’alcol.

Come trattare le macchie della pelle

Se sulla nostra pelle sono comparse le macchie della pelle, possiamo utilizzare alcuni trattamenti per ridurne l’aspetto.

Introduciamo nella nostra skincare routine lo step dell’esfoliazione che, oltre a ridurre l’aspetto delle macchie della pelle, andrà anche ad eliminare le cellule morte, in modo da stimolare il rinnovamento cellulare.

Per farlo, possiamo utilizzare un esfoliante chimico, a base di acidi, come l’Acido Glicolico o l’Acido Lattico oppure un esfoliante meccanico, mediante scrub.

L’esfoliazione renderà la nostra pelle più luminosa ed è da fare una o due volte a settimana, sempre la sera.

Per minimizzare l’aspetto delle macchie della pelle, possiamo introdurre un siero antimacchie viso.

Il siero è un prodotto che apporta tantissimi benefici alla pelle perché, grazie alla sua texture fluida, riesce a penetrare anche negli strati più profondi.

Alla base del siero antimacchie solitamente troviamo la Niacinamide, un attivo che ha un effetto schiarente sulle discromie e che rende la pelle più luminosa e compatta.

Per non peggiorare l’aspetto delle macchie cutanee, inoltre, dobbiamo applicare quotidianamente un fattore solare. Come ultimo step della nostra skincare mattutina, applichiamo un fattore solare con SPF 50, per proteggerci dai raggi UV, il cui effetto viene amplificato dall’inquinamento, spesso presente nelle grandi città.