Diamanti artificiali: quale futuro attende il mercato?

La discussione sui diamanti artificiali si fa sempre più vivace: l’eccesso di offerta e i costi di produzione in calo continuano a deprimere prezzi e valori di permuta, mentre i media ne parlano sempre di più e la domanda dei consumatori continua a salire. Nel frattempo, l’industria dei diamanti naturali, già sotto pressione per la concorrenza dei sintetici e alle prese con i propri problemi di sovrapproduzione, avverte ulteriormente il colpo.

Dove sta andando il mercato dei sintetici?

Alcuni analisti osservano le tendenze e prevedono nuovi ribassi, sia all’ingrosso sia al dettaglio, margini sempre più stretti e, alla lunga, un possibile spostamento dei clienti dagli anelli di fidanzamento con diamanti di laboratorio semplicemente perché «troppo economici» per un acquisto che segna un passo importante. Inoltre, i diamanti artificiali sembrano destinati a conquistare la gioielleria fashion, rosicchiando quote a moissanite, zaffiri bianchi creati in laboratorio e altri simulanti.

Non siamo ancora a quel punto. Nel 2022 il mercato globale dei sintetici valeva 24 miliardi di dollari, secondo Allied Market Research, che prevede un balzo a 59,2 miliardi entro il 2032 con un tasso annuo composto del 9,6%. Qualcuno contesta queste stime, ma pochi dubitano che la domanda resti forte, soprattutto in Nord America, area che resta in testa al mercato.

Diamanti artificiali ancora in ascesa

La percezione dei consumatori oscilla rapidamente, complice l’attenzione crescente a costi e impatto climatico. Molte aziende e marchi noti che hanno abbracciato i diamanti artificiali dichiarano risultati sorprendenti. È il caso di Pandora: nel secondo trimestre ha venduto gioielli con pietre di laboratorio per 61 milioni di corone danesi (8,9 milioni di dollari), +88 % su base annua. La cifra vale però meno dell’1 % del fatturato totale, quota che l’amministratore delegato Alexander Lacik punta ad alzare al 3 % (circa un miliardo di corone) entro il 2026.

A giugno Pandora ha lanciato la prima collezione di diamanti artificiali nell’Unione Europea, partendo dalla Danimarca, con un’accoglienza definita «molto positiva». Le pietre di laboratorio sono già in vendita nel Regno Unito, Nord America, Australia, Messico e Brasile, e presto saranno distribuite a livello globale. «In quel singolo negozio di Copenaghen le vendite stanno andando sorprendentemente bene», commenta Lacik.

Per Madestones, tra i maggiori trader europei, il motore della crescita è la nuova generazione di clienti. Millennial e Gen Z, guidati da valori etici e ambientali, tendono a preferire i diamanti artificiali. Con il loro potere d’acquisto in aumento, la domanda si rafforza, soprattutto nel segmento lusso: se nel 2019 i miiillennial rappresentavano il 32 % del mercato del lusso, nel 2025 arriveranno al 50 %.

Prezzi in caduta: tendenza passeggera o nuova normalità?

Secondo l’analista Paul Zimnisky, nonostante l’hype i sintetici coprono circa il 20 % delle vendite mondiali di gioielli con diamanti, lasciando la fetta maggiore alle pietre estratte. Le vendite globali di di laboratorio sono comunque volate a quasi 12 miliardi di dollari nel 2022, +38 % anno su anno, contro il miliardo del 2016.

Gli esperti prevedono ora un brusco calo dei prezzi, analogo a quello sofferto dai diamanti naturali: la società di analytics Tenoris stima un –20 % nei dodici mesi precedenti. Zimnisky intravede un’ulteriore flessione: dal 2015, quando i sintetici hanno iniziato a farsi strada, il loro prezzo è sceso dal –10 % al –90 % rispetto alle pietre estratte.

Per Nightingale, marchio che utilizza entrambe le tipologie, la concorrenza delle gemme di laboratorio costringerà i minatori a pratiche più trasparenti ed etiche. Ma ciò basterà a ribaltare le preferenze verso i diamanti naturali? Difficilmente. Anche con progressi significativi, il settore estrattivo ha poche chance di eguagliare standard etici e ambientali che i diamanti artificiali hanno già fatto propri. Prezzi trasparenti, certificazioni, sistemi di tracciabilità su blockchain e alti standard produttivi sono ormai elementi imprescindibili di un modello più innovativo e agile di quanto l’industria mineraria possa realisticamente offrire.

Tecnologia e diamanti artificiali

Il futuro dei diamanti artificiali appare luminoso, grazie a continui investimenti in ricerca e sviluppo che puntano a perfezionare tecnologie e processi produttivi. Tra le evoluzioni in corso:

Materiali più avanzati – Laboratori e università studiano composizioni e procedure capaci di generare gemme con brillantezza o resistenza superiori.

– Laboratori e università studiano composizioni e procedure capaci di generare gemme con brillantezza o resistenza superiori. Capacità produttiva in crescita – Con la domanda in aumento, la tecnologia sarà decisiva per ampliare l’offerta senza compromettere la qualità.

– Con la domanda in aumento, la tecnologia sarà decisiva per ampliare l’offerta senza compromettere la qualità. Trasparenza via blockchain – Catene di blocchi sempre più sofisticate garantiscono informazioni chiare su origine e caratteristiche delle pietre, rafforzando la fiducia dei consumatori.

– Catene di blocchi sempre più sofisticate garantiscono informazioni chiare su origine e caratteristiche delle pietre, rafforzando la fiducia dei consumatori. Nuovi impieghi industriali – Grazie a durezza e conducibilità termica, i diamanti di laboratorio trovano spazio in elettronica, dispositivi medicali e manifattura avanzata.

Quale scenario ci attende?

L’ascesa dei diamanti artificiali sta ridisegnando l’industria. Offre un futuro possibile in cui fornitura etica, sostenibilità e prezzi alla portata di molti si incontrano. Con il progresso tecnologico, la produzione diventerà più efficiente, portando sul mercato gemme di qualità superiore a costi ancora più contenuti.

La crescente consapevolezza dei consumatori, specie delle generazioni più giovani, alimenta questo cambiamento: etica e sostenibilità contano sempre di più nelle scelte d’acquisto. I diamanti artificiali hanno quindi l’opportunità di diventare la prima opzione per i gioielli con pietre preziose. Innovazione e crescita sembrano avere margini notevoli: la creatività umana, unita agli investimenti in ricerca, potrebbe spingere il settore verso traguardi che oggi appaiono solo all’orizzonte.

In definitiva, se i prezzi continueranno a scendere e la qualità a salire, il mercato dovrà ridefinire il concetto stesso di valore legato a una gemma. L’industria dei diamanti, naturale o sintetica che sia, non potrà ignorare il cambiamento in atto: la sfida sarà soddisfare una domanda sempre più attenta a portafoglio, pianeta e trasparenza. I diamanti artificiali sono pronti a raccogliere il testimone.