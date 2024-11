Natale in Valdilana: un mese di eventi, condivisione e spirito comunitario

Con l'arrivo del periodo natalizio, il comune di Valdilana è pronto ad accogliere cittadini e visitatori con un ricco calendario di eventi che, dal 1° dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, trasformerà il territorio in un luogo di magia, tradizione e condivisione.

Grazie alla collaborazione tra associazioni, Pro Loco, scuole e realtà locali, “Natale in Valdilana” diventa molto più di una semplice celebrazione: è il frutto di un impegno corale, che ha visto lavorare fianco a fianco persone ed enti con l’obiettivo di regalare momenti speciali a tutta la comunità e a tutti coloro che avremo il piacere di ospitare. Gli eventi proposti spaziano tra cultura, spettacolo e tradizione, riflettendo l’impegno congiunto di tutte le comunità e dei territori del comune, che hanno contribuito con passione e creatività per rendere unico ogni appuntamento.

Tra i momenti più attesi spiccano il suggestivo Presepe Gigante di Marchetto e il Presepe dei frazionisti di Molino, visitabili per tutto il mese. Non mancheranno gli appuntamenti musicali, come il concerto di Natale a Ponzone con gli allievi della Scuola di Musica Euphoria, e l’evento organizzato dal Comune: 'Natale in Valdilana', con la consegna delle costituzioni ai diciottenni e lo scambio di auguri con le associazioni del territorio. La serata sarà arricchita da un saggio di ginnastica e danza a cura di BiVertical e Arabesque, per concludere con concerto di gruppi emergenti e Dj set a cura di Sonoria.

Momenti di grande emozione saranno offerti dalla fiaccolata del 24 dicembre, che si concluderà con il tradizionale falò di Marchetto e dal falò di mezzanotte a Valle Mosso. Per i più piccoli e le famiglie, ci saranno attività dedicate, come l’arrivo di Babbo Natale a Valle Mosso, accompagnato da spettacoli, laboratori e i caratteristici mercatini di Natale a Soprana. A Trivero, il 2024 si chiuderà all’insegna dello sport con la tradizionale podistica di San Silvestro, mentre il 6 gennaio si festeggerà l’arrivo della Befana dei Pompieri a Ponzone. Dietro a ogni evento c’è la volontà di valorizzare i legami tra le persone e di rafforzare il senso di appartenenza al territorio.

Il Comune è stato regia di questo ricco programma, ma il vero motore è stato il contributo delle tante associazioni e volontari che, con dedizione e creatività, hanno dato forma a un Natale condiviso e autentico. Il Natale è il tempo dei valori universali: famiglia, solidarietà e vicinanza. A Valdilana, questi valori prendono forma concreta attraverso eventi che invitano tutti, grandi e piccoli, a partecipare e a sentirsi parte di una comunità viva e accogliente.