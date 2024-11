Nella giornata di ieri lunedì 25 novembre i Carabinieri sono intervenuti in alcuni comuni del Biellese per riportare la calma in diverse occasioni per liti che per fortuna sono rimaste per lo più verbali.

Davanti alla stazione San Paolo i militari sono intervenuti per un alterco sembra per un parcheggio, tra un 36enne di origine tunisina di Biella e un 70enne di Occhieppo Inferiore.

All'Happy Casa è nato un diverbio tra un cassiere e il proprietario di un portafogli che si è recato al punto vendita per riprenderselo, ma sembra che il cassiere non fosse convinto che si trattasse di lui.

Sono in corso accertamenti da parte della Polizia Locale per una lite scoppiata sempre a Biella tra giovani, dove in questo caso sembra però che uno sia stato picchiato da un altro.

Altra lite a Zumaglia, dove un uomo già noto alle Forze dell'Ordine avrebbe minacciato alcuni alcuni vicini, uno dei quali sarebbe anche ricorso alle cure mediche.

A Lessona è nato invece un diverbio tra vicini perchè uno avrebbe parcheggiato davanti al garage dell’altro. In questo caso le parti sono state rese edotte delle proprie facoltà di legge.