Riascoltati per voi: Nirvana - MTV Unplugged In New York (1994)

Quarantatreesimo appuntamento per la rubrica “Riascoltati per voi”. In quest’ultima settimana ho seguito il consiglio di un lettore ed ho riascoltato un album che ha fatto la storia della musica, un capolavoro assoluto, un'esibizione che ha mostrato un lato di Kurt Cobain che in pochi conoscevano, un concerto dove l’acustica ha fatto la differenza rendendo i brani più intimi e toccanti. Vi sto chiaramente parlando dell’album live acustico “MTV Unplugged in New York” dei Nirvana.

“MTV Unplugged in New York” rappresenta un punto di svolta nella discografia della band e, soprattutto, nella storia del rock alternativo. Esso, è stato pubblicato postumo, più precisamente nel novembre di trent’anni fa. All’interno del disco si può ascoltare un'esibizione acustica che ha rivelato una nuova sfaccettatura della band americana. Infatti, si può apprezzare una maggiore intimità e vulnerabilità. Credo però sia l'atmosfera generale a fare la differenza: il calore del setting, la luce soffusa, le espressioni di Kurt, tutto contribuisce a creare un'esperienza intensa e coinvolgente. Un momento di condivisione tra un artista e il suo pubblico.

La scelta dei brani, l'arrangiamento, l’interpretazione magistrale di Cobain, ogni dettaglio è curato alla perfezione, quel tocco di malinconia che permea per l'intera performance, un presagio di ciò che sarebbe successo di lì a poco. “MTV Unplugged in New York” è molto più di un semplice album live: è straordinario, è speciale, è unico, è un’esperienza che prima o poi bisogna affrontare, è potente, è emozione continua, è un pezzo di storia del rock che non può mancare nella discografia di qualsiasi appassionato!

Prima di lasciarvi all’ascolto ci tengo a sottolineare che “MTV Unplugged in New York”, ha ottenuto un enorme successo commerciale, raggiungendo la vetta delle classifiche e vendendo milioni di copie in tutto il mondo, senza contare che è stato inoltre premiato con un Grammy Award. Ma non solo: è un album importante perché va oltre alla semplice esibizione musicale. È un documento di un'epoca, una testimonianza del talento di una generazione che è stata in grado di coniugare l'intimo e il potente, l'acustico e il rock. Tutto questo, rende il disco un punto di riferimento per gli appassionati del genere e un esempio di come la musica possa trasmettere emozioni profonde e universali, dimostrando che la buona musica non invecchia e non muore mai. Grazie di tutto, Kurt!

I miei brani preferiti sono… dire tutto l’album è un po’ troppo semplice, ma ci provo, quindi vi cito: “Come as You Are”; “The Man Who Sold the World”; “Pennyroyal Tea”; “Polly”; “All Apologies” e “Where Did You Sleep Last Night”

Voto: 10

Tracce:

1) About a Girl – 3:38

2) Come as You Are – 4:14

3) Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam – 4:37

4) The Man Who Sold the World – 4:21

5) Pennyroyal Tea – 3:41

6) Dumb – 2:53

7) Polly – 3:16

8) On a Plain – 3:45

9) Something in the Way – 4:01

10) Plateau – 3:39

11) Oh Me – 3:26

12) Lake of Fire – 2:56

13) All Apologies – 4:23

14) Where Did You Sleep Last Night – 5:06

Durata: 54 minuti.

Formazione:

Kurt Cobain (chitarra, voce); Krist Novoselic (basso, fisarmonica, chitarra) e

Dave Grohl (batteria, voce, basso).

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Nirvana - MTV Unplugged In New York” ma anche dei Nirvana e della loro musica.

Al prossimo riascolto…