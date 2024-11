Ternengo: Iole Pasquina ha spento 101 candeline circondata dai famigliari e dai suoi compaesani

L'Associazione Fili d'argento degli anziani di Ternengo ha festeggiato giovedì scorso Iole Pasquina che il 16 novembre ha compiuto 101 anni. Ospite ormai da alcuni mesi, insieme al marito Severino Gamba (di 3 anni più giovane), della casa di riposo Oasi a Biella, aveva già ricevuta sabato la visita augurale del sindaco Luigi Russo. In buona salute, lucida e come sempre allegra e spiritosa, nonostante la nevicata, giovedì pomeriggio, è tornata appositamente in paese accompagna dalla figlia Silvia per la festa in suo onore organizzata da Fili d'argento. Ad attenderla, nella biblioteca,comunale, il presidente Mario Colpo, l'assessore Gabriella Sinigaglia e un folto gruppo di ternenghesi. Dopo la foto di rito davanti alla torta e un bridisi, ha chiaccherato volentieri con tutti tra aneddoti, ricordi, e qualche battuta di spirito.