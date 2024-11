Oremo leggi, esplora: buona la seconda a Città Studi Biella

Ottima partecipazione al secondo incontro della rassegna "Oremo leggi, esplora", di Cascina Oremo, organizzata in collaborazione con la Biblioteca Luigi Squillario. L’incontro è stato ospitato mercoledì 20 novembre, da Città Studi Biella. Relatore per l’occasione è stato il docente universitario Daniele Marini. Più di 60 i partecipanti, tra cui professionisti, giovani e appassionati interessati alle trasformazioni del lavoro e ai nuovi modelli di sviluppo sociale.

Il protagonista principale della serata è stato proprio Daniele Marini, docente universitario di Sociologia dei Processi Economici all’Università di Padova e autore del libro "Il posto del lavoro. La rivoluzione dei valori della GenZ". Marini ha dialogato con tre giovani rappresentanti del territorio: Stefano Sanna, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese, Andrea Valentini, presidente dei Giovani Imprenditori di CNA Piemonte, Ilaria Botta, rappresentante del Gruppo Giovani Confcooperative Piemonte. Il confronto si è concentrato sui profondi cambiamenti nel mondo del lavoro, guidati dai comportamenti e dalle aspettative della Generazione Z. Ha spiegato Marini: "Stiamo assistendo a una rivoluzione silenziosa: i giovani stanno trasformando il mondo del lavoro attraverso i loro comportamenti e le loro scelte, privilegiando ambienti con un clima relazionale positivo, opportunità di crescita e un equilibrio tra vita privata e professionale".

Durante il confronto sono emersi alcuni temi. La discussione con i giovani partecipanti, ha messo in evidenza aspetti cruciali delle trasformazioni in atto: A esempio smart working e flessibilità, richiesti sempre più dai giovani come modalità lavorative ideali. L’importanza di valorizzare le soft skills e il superamento della distinzione tra lavoro manuale e intellettuale, con l’affermarsi delle professioni ibride. L’urgenza di raccontare meglio le imprese e il lavoro attraverso narrazioni attrattive, ridefinendo le terminologie usate per descrivere i mestieri.

L’importanza di eco-sistemi educativi che colleghino giovani e aziende, creando un orientamento strutturato e sinergico per fornire esperienze formative concrete e stimolanti. Prossimo appuntamento della rassegna "Oremo leggi, esplora" sarà con l’incontro, "Soffrire di adolescenza", in programma sabato 7 dicembre alle 10.30 presso Città Studi. L’evento vedrà la partecipazione di Loredana Cirillo, psicologa e psicoterapeuta dell’Istituto Minotauro, che approfondirà le sfide emotive e sociali dell’adolescenza. Gli incontri della rassegna rappresentano un’importante occasione per costruire un dialogo tra generazioni e favorire una maggiore consapevolezza delle trasformazioni che caratterizzano la società odierna.