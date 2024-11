A Salussola arriva il "Bonus nascita", Chioda: "Un incentivo alle famiglie, anche in caso di adozione"

Può essere richiesto entro 180 giorni dalla nascita o adozione del bambino, è per i nati dal 1° gennaio 2024 ed è cumulabile con ogni altro beneficio previsto nell’ordinamento vigente a favore della natalità e della genitorialità e per il sostegno al reddito delle famiglie. E' il "bonus nascita" istituito dal Comune di Salussola attraverso una delibera di giunta a firma del sindaco Manuela Chioda.

"In particolare è rivolto alle famiglie giovani, vogliamo incentivarle a vivere qui a Salussola e a sceglierlo come paese, perchè è un territorio bellissimo, che offre tanto, e noi vogliamo cercare di dare sempre di più", commenta il primo cittadino.

La nuova misura è quantificata in un contributo economico una tantum pari a euro 200,00 per ogni figlio nato o adottato.

Può essere richiesto entro 180 giorni dalla nascita o adozione del bambino/a su apposito modulo predisposto dall’ufficio comunale competente, si legge nel documento che lo istituisce; è rivolto ai nati dal 1° gennaio 2024 alla data antecedente il presente atto e i 180 giorni per richiedere il contributo decorrono dalla data del presente atto. Può essere richiesto da uno dei genitori e il richiedente e il figlio per il quale viene richiesto il Bonus nascita devono essere residenti a Salussola, nella medesima famiglia anagrafica, al momento di presentazione domanda; potrà essere presentata un’unica richiesta di contributo per ogni bambino nato o adottato e il Bonus è cumulabile con ogni altro beneficio previsto nell’ordinamento vigente a favore della natalità e della genitorialità e per il sostegno al reddito delle famiglie.