Giornata Nazionale dell’Albero: le scuole biellesi celebrano la natura FOTO

La Giornata Nazionale dell’Albero, istituita nel 2013 dal Ministero dell’Ambiente e volta a sensibilizzare alla tutela del patrimonio naturale, ha visto nel Biellese la partecipazione di numerose scuole del territorio. La ricorrenza ha origini che risalgono alla fine del 1800, quando si fondò la “Festa degli alberi”, con la nascente coscienza ecologica, causa dei disboscamenti dovuti alla forte industrializzazione di quegli anni.

Questa mattina, giovedì 21 novembre 2024, amministrazioni e giovani studenti si sono riuniti per celebrare la natura arborea e piantare un nuovo albero a favore dell’ambiente: “La piantumazione è un gesto simbolico per avviare un percorso di educazione ambientale – dichiarano i rappresentanti dei reparti Carabinieri Forestale dell’Arma, promotori di numerose iniziative – La messa a dimora di nuove piante svolge un ruolo di fondamentale importanza per la prevenzione del dissesto idrogeologico e sulla riqualificazione urbana. La semplice messa a dimora di nuove piante rende possibile valorizzare e recuperare aree degradate, migliorando la qualità della vita e promuovere la cultura della sostenibilità, con particolare riferimento ai giovani”.

Il Nucleo CC Forestale di Biella è intervenuto a Sandigliano, presso l’area del parco giochi, per illustrare a tutte le sei classi della scuola primaria, l’importanza di preservare le specie vegetali e favorirne la diffusione. Presenti docenti e studenti dell’Istituto Comprensivo Cesare Pavese Candelo – Sandigliano, i rappresentanti dell’amministrazione con il sindaco Mauro Masiero, il dirigente scolastico Antonello Papa, i volontari della Protezione Civile e la Polizia Locale di Sandigliano, la rappresentanza della Stazione dei Carabinieri di Candelo. I ragazzi, dopo aver cantato una canzone a tema, hanno assistito alla presentazione della giornata per piantare, al termine, la nuova piantina che crescerà nel parco.

L’Istituto Comprensivo Valdilana – Pettinengo ha visto l’intervento del Nucleo Forestale di Pray, la presenza di AIB Pettinengo, la partecipazione dell’amministrazione, con il sindaco Giovanni Blumetti e la collaborazione delle associazioni del territorio, nonché la presenza del dirigente scolastico. I ragazzi hanno potuto piantare un agrifoglio per poi assistere, presso Villa Piazzo, alla proiezione di “Il signore degli alberi, produzione dell’Associazione PaceFuturo. A partecipare tutte le scuole del paese: dalla scuola materna alle medie, passando per le elementari, affermando la stretta collaborazione fra comunità e istituzioni, con grande supporto delle associazioni locali. Grande partecipazione a una giornata simbolo della valorizzazione ambientale.

Anche le scuole di Benna hanno preso parte all’iniziativa e con il supporto di esperti, i ragazzi hanno potuto approfondire alcune pratiche di manutenzione del verde, la cura della vegetazione e scoprire nuove curiosità sul mondo vegetale, presenti gli studenti delle scuole, i docenti e l’amministrazione comunale, con il vicesindaco Giorgio Biollino. Come dichiarato dai rappresentanti, i ragazzi svolgeranno durante l’anno, numerose iniziative rivolte alla salvaguardia dell’ambiente.

All’Istituto Comprensivo Primario - Comune di Pollone è intervenuto il Nucleo CC Forestale di Sordevolo.