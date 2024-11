Il Centro Commerciale I Giardini di Biella in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne

Il Centro Commerciale I Giardini di Biella, gestito da Odos Group, rinnova il suo impegno costante nella lotta contro la violenza di genere, da sempre sensibile a questa problematica sociale. Per il 25 novembre, Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, il Centro ha organizzato una serie di iniziative in collaborazione con la Questura di Biella, il Comune di Biella e numerose associazioni locali, con l'obiettivo di sensibilizzare ed educare la comunità sul tema della violenza contro le donne, promuovendo il rispetto reciproco e l'uguaglianza di genere.

Durante la giornata, verranno promosse iniziative volte a diffondere la consapevolezza e a fornire informazioni cruciali, come l'esistenza di un Centro Antiviolenza completamente gratuito, destinato a donne maggiorenni vittime di violenza di genere. Il Centro Antiviolenza offre una vasta gamma di servizi tra cui colloqui di accoglienza, ascolto e supporto nel percorso di affrancamento dalla violenza, facilitazione nei contatti con la rete di sostegno territoriale, consulenza legale e supporto psicologico e sociale.

Questo importante punto di riferimento, affiliato con ASL Biella, CISSABO, I.R.I.S. e l’Associazione Non sei sola, collabora attivamente con la Casa Rifugio ad indirizzo segreto e con Anteo Impresa Sociale, Associazione Underground e Associazione PaViol Percorsi AntiViolenza. Il Centro Antiviolenza sta attivando una collaborazione con il Progetto Rete Dafne, uno Sportello generalista rivolto alle persone vittime di reato e ai loro familiari. Rete Dafne Biella è operativa grazie alla collaborazione di Rete Dafne Onlus, con il Comune di Biella con Anteo Impresa Sociale e con l’Associazione PaViol Percorsi AntiViolenza. In segno tangibile di questo impegno, verrà inoltre installata presso il Centro Commerciale una panchina rossa, accompagnata da una targa commemorativa, simbolo universale della lotta contro la violenza sulle donne. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con il movimento internazionale PanchineRosse™, promosso dagli Stati Generali delle Donne HUB, vedrà il Centro inserito ufficialmente nel sito web panchinerosse.it, quale punto di riferimento per questa importante battaglia.

"La decisione del Centro Commerciale I Giardini di Biella e di Odos Group di sostenere questo progetto nasce dalla consapevolezza che la violenza sulle donne è una realtà ancora troppo presente, che richiede un impegno concreto e costante da parte di ognuno di noi," afferma Naglha Benati, Direttrice del Centro e promotrice appassionata dell'iniziativa. "Il nostro scopo è far sapere che, in caso di necessità, esistono luoghi sicuri e accessibili dove le donne possono trovare tutto il supporto di cui hanno bisogno, perché non sono sole. È essenziale contribuire a un cambiamento civile che promuova il rispetto reciproco e l'uguaglianza di genere. Il femminicidio rappresenta solo la forma più estrema della violenza di genere, che si manifesta in molteplici modi: dalla violenza domestica alle molestie, dalla violenza psicologica al cyberbullismo, solo per citarne alcuni. È fondamentale che tutta la società si mobiliti per favorire un rinnovamento culturale profondo e duraturo."