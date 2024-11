Sicurezza stradale a Zubiena, il sindaco precisa: “Sanzioni per i parcheggi selvaggi”

A pochi giorni dalla notizia che è in atto una raccolta firme per dire basta alle elevate velocità delle auto in transito, sono arrivate alcune precisazioni dal sindaco di Zubiena Davide Basso: “L’amministrazione che rappresento è la prima che crede alla sicurezza stradale. Non solo: investe e ha sempre investito ne1 territorio di competenza, con le poche risorse disponibili. Per cui ringrazio dei suggerimenti apportati. Tuttavia lo scenario esposto non risulta coerente alla realtà, in quanto come si può verificare con i tradizionali software presenti sul web, la segnaletica adeguata è presente nonché i limiti di zone a velocità di 30 km/h conformi ai limiti ministeriali. Esistono attraversamenti pedonali rialzati con relativa segnaletica assieme ad un dissuasore di velocità posto in un luogo idoneo. La direzione più pericolosa ove la strada di Casale Filippi subisce un forte restringimento e una doppia curva. Si fa notare che nella nota ricevuta vi sono errori di classificazione stradale, come ad esempio 'pericolosissimo incrocio con la strada SP338'. Come Lei potrà evincere non trattasi di Strada Provinciale ma bensì di Strada Statale di altra dirigenza peraltro fuori dal centro abitato del Comune. A tal riguardo, anche se non di competenza comunale, sarà di immediato ripristino della sicurezza stradale, in seguito ad un danneggiamento dello spartitraffico ad opera di un’auto sulla quale non è stato possibile individuarne il conducente ma sulla quale gravano numerosi fermi amministrativi”.

Il primo cittadino sottolinea che “è stata segnalata al Prefetto anche la situazione di estrema pericolosità per l’incolumità e la sicurezza pubblica dovuta alla sostenuta velocità delle moto che percorrono la medesima strada soprattutto i fine settimana; non da ultimo i continui furti alle abitazioni che risultano essere sempre più frequenti. Come sivede l’accusa di disinteresse de1l’Amministrazione è pretestuosa e infondata. Si evidenzia inoltre che, da mia conoscenza, nelle vie indicate, invocante gravi stati di insicurezza stradale il tasso di incidenti, in conformità alle direttive CE e alla letteratura in materia di sicurezza stradale, risulta almeno dagli ultimi 10 anni pari a zero. Si concorda sull’esistenza di ‘selvaggi parcheggi' lungo la banchina SP411. Sarà mia cura personale e della Polizia Municipale convenzionata al Comune elevare sanzioni al fine di ridurre il disguido creato a tutti, principalmente ai pedoni. Nostro malgrado, visto le richieste, siamo costretti a rinunciare alla quota di occupazione suolo pubblico nella piazzetta di proprietà comunale, avendo quindi più possibilità di posti auto e collegamenti ai marciapiedi delle attività commerciali in sicurezza e inoltre adempiere ai parametri urbanistici previsti dalla legge. Secondo le possibilità di bilancio, si presume che nella prossima primavera verrà rinfrescata la segnaletica orizzontale nei luoghi descritti come è sempre capitato nei vari periodi amministrativi”.