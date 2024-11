Incidenti e velocità elevate, a Zubiena la petizione sfiora le 400 firme

Quasi 400 firme raccolte in 3 settimane per dire basta alle elevate velocità delle auto in transito. Tutte raccolte in una petizione, poi inviata al comune di Zubiena, alla Provincia di Biella, alla Prefettura e agli altri enti preposti.

“C'è allarme e preoccupazione in merito alla condizione di degrado in cui versa il tratto di strada di Zubiena SP411 via Casale Filippi, a partire dal pericolosissimo incrocio con la strada SP338 via Martiri della Libertà fino alla zona confinante con Casale Roletto e Casale Trucchi – si legge - Tale tratto di strada offre attività commerciali e di pubblica utilità. Considerando anche la fermata dello scuolabus locale e del bus di linea si evidenzia la presenza di pedoni (bambini, persone fragili, anziani o malati) ad ogni ora del giorno senza l'ausilio di marciapiedi, strisce pedonali, dissuasori di velocità o cartellonistica luminosa efficace. La strada inoltre risulta di interesse turistico per ciclisti e camminatori, oltre che motociclisti. La situazione si è particolarmente acuita per l'intensificarsi di incidenti di piccola, media e grave portata dovuti anche all'alta velocità rilevata”.

Da lì la richiesta di “valutare l’opportunità di realizzare accorgimenti utili al fine di migliorare la situazione e prevenire futuri incidenti. Nel tratto stradale di Zubiena in questione ci sarebbe il limite di 30km/orari ma si toccano con facilità i 70 km/orari; nel dubbio si può verificare mettendo dei dispositivi di rilevamento. Raccogliendo le firme è emerso che problemi di questo genere si trovano anche in altre zone del paese. Questo sia un punto di partenza per la risoluzione di questi problemi”.