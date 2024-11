Il Centro per le Famiglie I.R.I.S. : a novembre due appuntamenti sulla Preadolescenza

Il Progetto “Di Comune In Comune” del Centro per le famiglie IRIS arriva in Valle Cervo: dopo le tappe dedicate alla prima infanzia e alla scuola primaria , ci si trasferisce a Pralungo e ad Andorno Micca per accogliere le famiglie con figli in età preadolescenziale e tutti gli adulti interessati al tema . Gli eventi, come sempre, sono gratuiti e realizzati grazie alla collaborazione con i Comuni ospitanti e la rete SBIR. Ecco il programma: - VENERDI 22 Novembre 2024 Ore 20:30 A PRALUNGO Presso Polivalente – Piazza Salvo D’acquisto 1 "PRE-ADOLESCENZA: età di mezzo": evento in plenaria condotto dalla D.ssa Licia Coppo (Pedagogista, Cousellor e Consulente Educativo). Il focus dell’incontro verterà nell’approfondire le caratteristiche di questa delicata fase di vita che affrontano tutti i ragazzi e le ragazze.

Riflettendo in particolar modo sul ruolo educativo del genitore, sul sostegno ai propri figli in crescita, tra le mille sfide che la preadolescenza porta con sé ( prima tra tutte quella del digitale..) . LINK per iscriversi: https://forms.gle/4bxi8QFvbQSHWo9H8 Sullo stesso tema, Il Centro per le Famiglie organizza anche un secondo evento, condotto dalle operatrici del Centro (spazio “Il Patio”): - SABATO 30 NOVEMBRE 2024 ORE 10:00 ad Andorno Micca Sala Consiliare Piazza Unità d’Italia “COME APPROCCIARSI ALLA PRE-ADOLESCENZA?” incontro di confronto per genitori più ristretto (max 20 persone) e "pratico".

Si offrirà uno spazio di ascolto e di condivisione su difficoltà ed esperienze inerenti alla preadolescenza, tra inevitabili cambiamenti, richieste di indipendenza e momenti di vulnerabilità. Si cercheranno insieme strategie per supportare i ragazzi e ragazze in questa delicata “età di mezzo”. L’attività sarà preceduta da una breve presentazione e visita alla Biblioteca Comunale. LINK per iscriversi: https://forms.gle/w6P5uxXVp9BejEQc7 La rassegna di eventi proseguirà presso un’altra area del territorio consortile con incontri dedicati all’adolescenza . Nel frattempo, presso la sede del Centro, in Via Caraccio 4 ( la casa della Comunità) proseguono le attività dei servizi IL Patio e Ge.Co, con i colloqui di ascolto e sostegno educativo, i gruppi di conversazione per genitori ( suddivisi per fasce di età dei figli) e gli interventi per i genitori che affontano la separazione ( mediazioni familiari, sostegno psicologico, gruppi di parola per figli di genitori separati). Per qualsiasi informazione contattare : Centro per le Famiglie I.R.I.S.- il PATIO tel 335-7920454 (anche whatsapp) o inviare una email a:patio@consorzioiris.net