Biella, investito da un’auto in via Repubblica: giovanissimo finisce al Pronto Soccorso

Sinistro stradale nel tardo pomeriggio di oggi, 18 novembre. Stando alle prime informazioni raccolte, un ragazzo è stato investito sulle strisce pedonali da un’auto in transito.

Il fatto è avvenuto intorno alle 17.30 in via Repubblica, a Biella. Il giovane, rimasto cosciente, è stato assistito dagli agenti della Polizia Locale fino all’arrivo dei sanitari del 118. In seguito, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso in codice verde.