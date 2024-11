Decreto ponti: la regione Piemonte ha agito in anticipo presentando in conferenza delle regioni una proposta emendativa

La Regione Piemonte ha agito ben prima che il consigliere regionale Avetta lo chiedesse pubblicamente.

Infatti l’assessore Marco Gabusi, tramite la Commissione Trasporti e Infrastrutture, nell'ambito della Conferenza delle Regioni ha proposto e fatto approvare, il 6 novembre scorso, un emendamento alla legge di bilancio 2025 che contenesse la proroga al 31.12.2025 dei termini per l’affidamento dei lavori non solo del ponte Preti, ma anche di tutti gli interventi ancora in essere compresi nel "decreto ponti".

Giova ricordare che il decreto Ponti ha visto la luce nel 2019 ed ha visto finanziare in Piemonte oltre 32 interventi per 135 milioni di euro, che sono stati assegnati agli enti locali e una parte di essi è già in fase di realizzazione.