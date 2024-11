Valdengo, gli Alpini incontrano gli alunni aspettando l'Adunata 2025

Nei giorni scorsi, alcuni rappresentanti del Gruppo ANA di Valdengo (Anselmo Masserano, Roberto Botta, Piero Zegna ed il capogruppo Tiziano Sola) e Filippo De Luca del Gruppo ANA di Biella Centro-Vernato e direttore del Museo degli Alpini di Biella, hanno incontrato, come stabilito fin da marzo dall’amministrazione comunale e dai docenti, gli alunni delle scuole primaria e secondaria di Valdengo.

De Luca ha descritto la nascita del Corpo degli Alpini, il loro impegno bellico ed in campo sociale, la divisa ed il cappello adottati, sottolineando quanto sia stato determinante per la loro produzione il lavoro svolto dalle industrie tessili locali ed il ruolo delle donne. Toccante è stato il racconto relativo alla scelta della salma del Milite Ignoto sepolto all’Altare della Patria a Roma, a rappresentare per tante mamme i loro figli caduti in guerra.

Gli alunni hanno ascoltato con attenzione interagendo con numerose domande; le informazioni acquisite nei due incontri saranno fondamentali per la realizzazione di elaborati da esporre in occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini 2025 che si terrà a Biella.