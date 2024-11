Gli auguri dell'amministrazione Tha all'ex sindaco Falchero per i suoi 100 anni FOTO

Gli auguri dell'amministrazione all'ex sindaco Falchero per i suoi 100 anni FOTO

Il IV Novembre il sindaco di Pollone Paolo Tha aveva reso omaggio all'ex sindaco Gino Falchero nel suo discorso sostenendo che "Il suo impegno e il suo amore per la montagna e per Pollone sono un faro di speranza e ci ricordano l'importanza di lavorare insieme per il bene comune".

Oggi mercoledì 13 novembre l'amministrazione ha fatto visita all'ex primo cittadino per fargli gli auguri nel giorno in cui compie 100 anni.

"Resta una persona molto importante per tutta la comunità, è giusto rendergli omaggio e domenica lo festeggeremo tutti assieme", spiega Paolo Tha.

Domenica Falchero sarà festeggiato in oratorio. L'accoglienza sarà alle 10,30, ci sarà la Santa Messa, seguirà l'aperitivo e il pranzo.