Industria sostenibile, innovazione ed efficienza per il futuro: se ne parla a Biella

La sostenibilità ormai non è più un’opzione, ma una necessità per il nostro futuro e per quello delle aziende italiane. Ecco perché non possiamo più fare a meno di pensare all’ottimizzazione energetica come una delle più importanti e significative opportunità verso l’abbattimento dei costi, il miglioramento delle prestazioni e il rispetto per l’ambiente. Se sei pronto a scoprire come la tua azienda può essere all’avanguardia, noi siamo pronti ad accompagnarti, passo dopo passo, verso soluzioni innovative ed all’avanguardia in questo senso.

Questo evento, unico nel suo genere, vuole, insieme a voi, approfondire le più recenti soluzioni tecnologiche per l’efficientamento energetico, la sostenibilità industriale e lo sviluppo di una più logica e razionale economica circolare, in cui dal processo allo scarto si può ottimizzare e chiudere il ciclo dell’acqua. Avremo l’opportunità di scoprire soluzioni impiantistiche innovative che riducono i consumi energetici andando ad elevare gli standard di produzione e, grazie al confronto con esperti del settore, ed alla sinergia tra Acquatec e Robinson, avremo la possibilità di integrare tutto questo con una adeguata consulenza di natura finanziaria di tipo agevolato in maniera tale da rendere l’investimento più sostenibile ed accessibile.

Di seguito alcune tematiche che andremo a trattare:

• ZLD – acronimo di Zero Liquid Discharge una soluzione in grado di recuperare acqua pura da liquidi di scarico di produzione grazie al processo di evaporazione; tale sistema può essere alimentato da un cascame termico proveniente da recuperi fumo, recuperi condense, rigenerazioni di processo, in alternativa lo si può alimentare elettricamente con una soluzione che necessita di un’alimentazione di 20/25kw elettrici per mc di liquido da trattare.

• Energy Optimization – le pompe oggi impegnano il 40% dei consumi totali di energia negli edifici e nelle industrie di tutta Europa; si stima che il 66% di esse lavorino ad una potenza estremamente più elevata, quando questa è solo necessaria per il 5% del tempo del loro funzionamento; se a tutto ciò aggiungiamo che fino all’85% dei costi del ciclo di vita di una pompa è attribuibile al suo consumo di energia, è facile intuire quanto sia importante valutare con attenzione, singola realtà per singola realtà, quali siano le esigenze specifiche ed andare a calzare, da un punto di vista di sistemi di pompaggio, la soluzione più idonea e più efficiente caso per caso.

• Misure nazionali e della Regione Piemonte a supporto della transizione ecologica e dell’efficientamento produttivo ed energetico. Approfondiremo le possibili opportunità per agevolare i futuri investimenti attraverso le misure introdotte quali il PNRR, il Piano 5.0, e il Programma Regionale FESR Piemonte 2021-2027, con un richiamo a specifiche misure. Presenteremo le modalità per accedere alle agevolazioni a disposizione delle imprese per finanziare l’acquisto di nuovi macchinari che possano garantire la riduzione dei consumi, di ottimizzare le risorse e di minimizzare gli sprechi.

Dettagli dell’evento:

• Data: 28 Novembre 2024 Ore 17.00

• Luogo: Biella – Palazzo Ferrero

• Aziende partner: Grundfos, Alfa Laval, Acquatec, Robinson

• Networking: Opportunità di incontrare decision-makers e professionisti di alto livello Non perdere questa occasione unica per rendere la tua azienda più competitiva e sostenibile, fai il primo passo verso l’efficienza e la circolarità.

