Maleducazione FOTO e VIDEO

Maleducazione. Non c'è altra parola che esprima meglio la situazione che una persona si trova di fronte a quando esce dal parcheggio dell'ospedale di Ponderano, a pagamento da febbraio.

Chi entra prende il ticket. Dopo un'ora la sosta gli costerà un euro, ma deve fare ben attenzione a non perderlo o la disattenzione gli costerà cara. Dopo averlo obliterato si avvia verso l'uscita e....lo passa al lettore ottico che ne legge il pagamento, e cosa be fa? Sicuramente ci sono molte persone educate che lo metto in macchina o in tasca per gettarlo dopo nell'immondizia, mentre in tante, troppe, persone lo gettano semplicemente a terra.

Ora: vero che forse un cestino non sarebbe male, come si trovano in diversi parcheggi a pagamento anche dei supermercati, anche perchè il ricavato dei parcheggi dovrebbe venire utilizzato per il mantenimento dell'area, per la sua pulizia e lo sgombero neve in inverno. E forse qualcuno potrebbe pulire, sempre visto che si tratterebbe di semplice manutenzione. Ma meno male che non tutti gettano a terra i biglietti, perchè visto il numero delle persone che gravitano giornalmente attorno all'ospedale ci sarebbero delle montagne di biglietti a terra.

Forse però non varrebbe comunque la pena anche solo di fermarsi un attimo a pensare se è davvero il comportamento corretto?