Carabinieri, 40 controlli in 3 anni per sicurezza pubblica: chiuso bar di Valdilana da Questura

In relazione ai molteplici interventi eseguiti dai militari dell’Arma presso un’attività commerciale ed in considerazione dell’assidua frequentazione da parte di soggetti con pregiudizi di polizia (circa 40 controlli positivi effettuati da luglio 2021 ad oggi), i Carabinieri della Stazione di Valle Mosso hanno segnalato alla Questura di Biella l’allarme, sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, creato da un esercizio pubblico, per la somministrazione di alimenti e bevande, sito nel comune di Valdilana.

Il Questore della Provincia di Biella ha quindi emesso provvedimento di sospensione ex art. 100 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, come misura cautelare con finalità di prevenzione rispetto ai pericoli che possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica, sospendendone, con effetto immediato, per giorni 15, il titolo autorizzativo per la somministrazione di alimenti e bevande, esecutivo dal 9 novembre 2024.