A Ponderano in arrivo tre nuove telecamere

Ponderano investe sulla sicurezza. Già nel 2020 il Comune di Ponderano aveva deliberato la volontà di potenziare il servizio di videosorveglianza sul territorio comunale. E vista la realizzazione della recente area di parcheggio davanti all’ambulatorio comunale di Piazza della Concordia, il Comune ha pensato di prevedere la posa di nuovi occhi elettronico per videosorvegliare tale area. In particolare il Comune ha dato mandato per la posa di tre nuove telecamere.

E in questi giorni inizieranno i lavori preliminari di cablaggio, posa e fornitura cavi di alimentazione al fine rendere operativo il nuovo sito attraverso appunto l'implementazione del servizio di videosorveglianza.