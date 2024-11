ASL Biella, FAND e LIONS CLUB uniti in un progetto contro il diabete

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete che ricorre il 14 novembre di ogni anno, FAND-Associazione Italiana Diabetici Biella e i Lions Club Biellesi – Lions Club Biella Bugella Civitas, Host, Valli Biellesi, La Serra affiancati dai giovani del Leo Club - in collaborazione con l’ASL di Biella, hanno messo a punto un progetto che prevede alcune iniziative mirate all’informazione e alla prevenzione del diabete.

Nella provincia di Biella la prevalenza di Diabete Mellito (DM) è di circa il 7%. Da dati aggiornati al 2023 presso l’ASL di Biella afferiscono circa 11.000 pazienti affetti da DM. Il diabete può condurre a complicazioni al cuore, ai vasi sanguigni, agli occhi, ai reni, al sistema nervoso e ai denti. Nei paesi industrializzati il diabete è la principale causa delle malattie cardiovascolari, della cecità, dell’insufficienza renale e dell’amputazione degli arti inferiori. Il progetto avviato dai Lions Club Biellesi, in collaborazione con ASL BI e FAND Biella e con il patrocinio di istituzioni e il supporto di aziende partner del territorio biellese, prevede il coinvolgimento anche di Fondazione Lions International e si svilupperà nell’arco dei prossimi mesi con iniziative ed eventi che prenderanno avvio proprio a partire dalla Giornata Mondiale del Diabete.

L’obiettivo promosso dai diversi partner che stanno aderendo è creare una progettualità condivisa a supporto del reparto di Diabetologia ed Endocrinologia diretto dalla Dott.ssa Rita Guarnieri, puntando ad acquisire attrezzature, tra cui anche un nuovo Retinografo, e potenziare la promozione di attività di prevenzione sia rivolte a pazienti diabetici che alla popolazione generale. Mercoledì 13 novembre: attività di screening, conferenza e AperiCena presso il Circolo Sociale in via Martiri delle Libertà 16 a Biella: dalle ore 17.30 alle 19.00 i volontari FAND saranno a disposizione per effettuare test utili alla definizione del rischio diabetico. Per chi fosse interessato a sottoporsi al test è consigliata la prenotazione al numero 392 4075236. Alle ore 19 si terrà la conferenza “L’epidemia diabete”, durante la quale interverrà il Prof. Fabio Broglio, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana dell’Università di Torino e Coordinatore del Centro Unificato di Diabetologia e Malattie del Metabolismo dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino. Alle 20.15 ci sarà un AperiCena. Per partecipare è necessaria la prenotazione per soci ed ospiti tramite il proprio circolo di appartenenza e per i cittadini interessati tramite il Circolo Sociale di Biella allo 015-22175 entro lunedì 11 novembre con offerta a partire da € 25,00 (fino esaurimento posti disponibili). Sabato 16 novembre: attività di screening presso il Centro Commerciale Gli Orsi (Galleria articoli per la casa e biancheria), dalle ore 9.00 alle 18.00.

I volontari FAND eseguiranno controlli gratuiti di glicemia e della pressione arteriosa e compileranno il questionario per definire il livello di rischio diabetico. Si tratta di esami non invasivi e di grande utilità per prevenire o rallentare malattie metaboliche e cardiovascolari. Al termine dell’esame verrà rilasciata la scheda dei valori riscontrati da sottoporre al proprio medico curante. È inoltre in previsione un’attività di screening all’interno di alcune aziende situate sul territorio biellese: i volontari FAND saranno a disposizione per eseguire controlli mirati alla prevenzione del diabete. Le aziende eventualmente interessate ad aderire possono prendere accordi direttamente con FAND per saperne di più e per organizzare tempi e modalità in cui fornire ai propri dipendenti gli screening. Per maggiori informazioni contattare FAND Associazione Italiana Diabetici Biella ODV al numero 392 4075236 o all’indirizzo fandbiella.2023@gmail.com FAND Biella è un’associazione di volontariato nata nel 1994, da questa data attiva sul territorio, il cui scopo è la tutela dei cittadini diabetici in campo sanitario, morale, giuridico e sociale ed è aperta a tutti coloro che vogliono partecipare alle attività di volontariato. Principali attività: collaborare con le Strutture Sanitarie Locali, organizzare incontri e convegni, proporre manifestazioni, aderire alla Giornata Nazionale del Diabete, raccogliere fondi da destinare a donazioni e promuovere attività culturali atte a favorire amicizia ed aggregazione.

Il Retinografo: La retinopatia diabetica è tra le più comuni complicanze del diabete, spesso causa di deficit visivo e di cecità. Queste condizioni si possono prevenire tramite i programmi periodici di screening che permettono di individuare l’insorgenza della retinopatia, seguirla nel tempo e, se necessario, intervenire. Per poter effettuare questo tipo di screening è necessario il Retinografo, uno strumento che permette di riconoscere la patologia fin dai primi stadi. I Lions Club del territorio biellese, come promotori dell’iniziativa, hanno spiegato che “Il diabete è il principale service, ossia la causa di segno distintivo dei Lions e dei Leo di tutto il mondo: questa patologia rappresenta infatti un’epidemia globale che colpisce numero crescente di uomini, donne e bambini. È quindi fondamentale sia ridurre la diffusione del diabete che migliorare qualità di vita dei diabetici. Il fatto che tutti i Club Lions biellesi abbiano condiviso di portare avanti un progetto comune che coinvolge tutto il territorio provinciale costituisce un’ottima premessa per il suo successo a beneficio della salute dei cittadini”.

Ha così dichiarato il Presidente FAND Biella, Arch. Claudio Zaninetti: “Attraverso la sinergia generatasi tra Lions – ASL BI – FAND si riesce a generare un’attività a sostegno della Diabetologia coinvolgendo aziende, privati e sostenitori per il raggiungimento di un obiettivo comune”. “Il progetto che in queste prime iniziative sta prendendo avvio è frutto di una visione comune tra club di servizio ed enti del territorio volta a promuovere un’azione congiunta nell’ambito della promozione della salute, area che sarà sempre più rilevante in sanità, in quanto capace di incidere sull’aspettativa e sulla qualità di vita della popolazione. – ha così commentato il Direttore Generale, Mario Sanò – L’obiettivo primario è infatti quello di far sì che i cittadini adottino nell’arco della propria vita comportamenti e stili di vita il più possibile corretti, mantenendosi il più a lungo possibile in salute. Un sentito ringraziamento da parte della Direzione Generale va in primis a tutti i Lions Club del territorio e a FAND Biella, ma anche a tutte le realtà che aderiranno e al gruppo di lavoro dell’ASL impegnato nel progetto”.