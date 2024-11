Paioli fumanti a Viverone, al via la castagnata Alpina: c'è anche la polenta (foto Davide Finatti per Newsbiella.it)

Paioli fumanti a Viverone per il secondo appuntamento in programma della Castagnata Alpina. Non solo caldarroste ma anche polenta da asporto o da consumarsi tutti insieme nella mattinata di oggi, 10 novembre.

L'obiettivo è totalmente benefico: raccogliere fondi a favore delle scuole dei paesi di Viverone e Roppolo. Nei due eventi sono stati preparati ben 7 quintali di castagne. La giornata odierna prevede un incontro con gli alunni e il pittore locale Paolo Chinea che insegnerà qualche tecnica di disegno, con possibilità del trucca bimbi.

Infine, il gruppo Alpini Viverone e Roppolo ci tiene a ringraziare il capogruppo Gianluca Scarafia per l'impegno e l'assoluta dedizione.