Operazione sacchetto pellet per il Monastero Carmelitane di Biella

Dopo una calda e lunga estate, si avvicina un freddo e lungo inverno: come formiche sollecite stiamo facendo scorta! Come fare per aderire all'iniziativa?

· Puoi portare il tuo sacchetto di pellet al Monastero.

· Puoi virtualmente farlo arrivare con una offerta specificando: “Operazione sacchetto pellet / Metro cubo gas”

Le vostre Sorelle Carmelitane

Monastero Mater Carmeli Via del Bottegone, 9 - Biella

tel.015352803

ccpostale 58480617

IBAN IT93V0608522302000018775033

monastero@carmelitanebiella.it

www.carmelitanebiella.it