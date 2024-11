Biella, pronto il bando di concorso "Shoah: memoria e futuro" (I edizione)

Il 27 gennaio 2025 ricorre un appuntamento di grande forza simbolica: nella stessa data nel 1945 veniva infatti liberato il Campo di Auschwitz-Birkenau e scoperte le atrocità dell’Olocausto.

Oggi, in un mondo in guerra che sembra aver imparato troppo poco da quell’abisso, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e la Provincia di Biella, nella convinzione che solo la cultura e la formazione delle giovani generazioni possano essere antidoto alla barbarie, hanno promosso un percorso di valorizzazione formativa degli studenti biellesi per commemorare l'80° Anniversario dalla Liberazione e sensibilizzare le giovani generazioni sul tema della Shoah. Per il raggiungimento di questo obiettivo, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Biella viene indetta, per l'anno scolastico 2024/2025, la I edizione del concorso scolastico "Shoah: memoria e futuro", rivolto agli allievi delle classi III, IV e V delle Scuole Secondarie di Secondo Grado della Provincia di Biella, al fine di promuovere studi e approfondimenti sul tema.

Il concorso ha come oggetto la redazione di un lavoro di riflessione sul tema della Shoah e potranno essere presentate le seguenti tipologia di elaborati: ricerche; saggi; articoli; opere grafiche; fumetti; video. Per le classi III delle Scuole Secondarie di Secondo Grado della provincia di Biella Partecipare al concorso con lavori che siano rappresentativi dell'attività svolta dalla classe e di una riflessione collettiva sul tema. La partecipazione al concorso dovrà essere coordinata da un docente di riferimento. La Commissione di esperti individuata selezionerà 12 lavori ritenuti meritevoli che verranno premiati con una visita del Memoriale della Shoah di Milano (Binario 21) dell'intera classe. Per gli studenti delle classi IV e V delle Scuole Secondarie di Secondo Grado della provincia di Biella Partecipare al concorso con un elaborato che evidenzi una riflessione sul tema del concorso. La Commissione di esperti individuata selezionerà 18 lavori ritenuti meritevoli che verranno premiati con il viaggio ad Auschwitz realizzato dall'associazione Treno della Memoria nel mese di febbraio o marzo (data da definire). Gli elaborati dovranno essere inviati entro le ore 12.00 del 20 dicembre 2024.Il 27 gennaio 2025 si terrà l'evento di premiazione dei vincitori a cui saranno invitati tutti i partecipanti interessati. Dopo l'esperienza del viaggio ad Auschwitz e la visita del Memoriale della Shoah di Milano verrà richiesto ai vincitori di partecipare in qualità di "ambasciatori della memoria" a momenti di restituzione per raccontare la loro esperienza di cittadinanza attiva ai compagni di scuola, alle famiglie e alla comunità. Inoltre verranno realizzati incontri di presentazione del concorso e di sensibilizzazione con l'associazione Treno della memoria entro il mese di dicembre.

Per consultare il regolamento completo del concorso: https://www.fondazionecrbiella.it/shoah-memoria-e-futuro

“La Fondazione sostiene questa iniziativa con la certezza che la formazione delle giovani generazioni alla memoria e alla tolleranza sia una mission fondamentale e trasversale dell’Ente. Solo costruendo fin dalla più giovane età l’abitudine allo studio dei fatti, alla riflessione e al rifiuto della violenza e dei totalitarismi è possibile costruire una società sana e dotata degli anticorpi per future tragedie come la Shoa. Credo che per i ragazzi che parteciperanno sarà una grande e importante occasione di riflessione”.

Dichiara il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Michele Colombo. “La Provincia di Biella sostiene con fervore questa iniziativa, convinta che rappresenti un'importante occasione di formazione per le nuove generazioni, su cui si fonda il futuro del nostro mondo. È essenziale che non dimentichino e tornino ad occuparsi attivamente di temi e tragedie rilevanti come la Shoah”, Commenta il Presidente di Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo.