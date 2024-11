Il Piemonte alla guida di ESRA, regione al centro dell’alleanza dei semiconduttori in Europa.

Torino ha ospitato il passaggio di consegne tra Sassonia (Germania) e Piemonte (Italia) alla Presidenza di European Semiconductor Regions Alliance.

L’occasione ha rappresentato un importante momento di riflessione sull’andamento dell’Alleanza a un anno dalla sua creazione, offrendo un’opportunità di confronto tra le Regioni, le Istituzioni locali ed europee, le associazioni industriali e gli attori dell'ecosistema dei semiconduttori.

In coerenza con i documenti strategici già approvati dall’Alleanza, il trio di Presidenza - composto da Piemonte (Italia), Sassonia (Germania) e Catalogna (Spagna) - avvierà da Torino un lavoro sinergico. Attraverso una visione condivisa e azioni coordinate, l'intento è raggiungere obiettivi strategici concreti da attuare durante la Presidenza italiana.

La Regione Piemonte, con il supporto del Trio di Presidenza, per il 2025, si focalizzerà su obiettivi politici specifici:

1. Promuovere un approccio place-based per garantire che le Regioni e i loro ecosistemi svolgano un ruolo significativo e centrale nella definizione delle politiche europee. In questo contesto della potenziale nuova strategia europea per i semiconduttori (il cosiddetto EU Chips Act 2.0), recentemente delineata nel Rapporto Draghi, e in previsione delle discussioni iniziali sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (il bilancio settennale dell'UE), sarà possibile influenzare in modo significativo le decisioni a livello europeo.

2. Integrare le catene del valore europee, assicurando connessioni efficaci tra le strategie di specializzazione delle diverse Regioni. La creazione di un ecosistema connesso lungo la filiera dei semiconduttori è perciò un traguardo per il quale l’Alleanza può contribuire in modo decisivo.

3. Stimolare la cooperazione tra le Regioni per lo sviluppo dei talenti e skills, dell'educazione e della formazione specialistica è fondamentale. La condivisione di nuove pratiche è essenziale per promuovere ulteriori collaborazioni, sviluppare programmi formativi e formare e attrarre nuovi talenti.

Il Presidente Alberto Cirio e l’Assessore Andrea Tronzano commentano:

“La Regione Piemonte è orgogliosa di trovarsi in una posizione strategica per contribuire al rafforzamento di ESRA e della catena del valore dei semiconduttori europea. Desideriamo congratularci con la Sassonia per l’eccellente lavoro svolto durante la sua Presidenza, che ha posto solide basi per il futuro di ESRA, e con la Catalogna per la sua elezione a Co-Presidente nel 2025 e a Presidente nel 2026.

Assumere la Presidenza di ESRA per la Regione Piemonte - aggiungono il Presidente Cirio e l’Assessore Tronzano - rappresenta un grande riconoscimento ma anche una significativa responsabilità. Puntiamo a realizzare iniziative innovative e ottenere risultati concreti per l’Alleanza, contribuendo alla strategia europea delineata dal Chips Act e al dibattito sulla sua revisione. Per questo, la capacità di attrarre investimenti nel settore dei microchip nel territorio piemontese, come dimostrato dai recenti casi di Silicon Box a Novara e Aixtron a Orbassano, rappresenta un significativo traguardo tanto per la nostra Regione quanto per l’ecosistema industriale europeo e il futuro dell’Europa.”

Michael Kretschmer, Presidente del Governo dello Stato Libero di Sassonia (Germania):

“In quanto Presidente fondatore, desidero ringraziare le nostre Regioni partner europee di ESRA per la loro eccellente collaborazione sin dalla nascita dell'Alleanza nel 2023. Nel corso dell'ultimo anno e mezzo, abbiamo realizzato qualcosa di molto speciale. Insieme, abbiamo costruito una rete di oltre 30 Regioni che è visibile in Europa e, soprattutto, riconosciuta dalle istituzioni dell'Unione Europea. La Commissione europea considera questa rete un importante partner utile al dialogo e al coordinamento della futura strategia dell'Unione Europea nella microelettronica. È positivo che le strutture operative di ESRA stiano ora venendo ulteriormente rafforzate ed espanse. La rete sta dando un contributo decisivo per rendere l'Europa più forte e sovrana in un settore chiave. Sono entusiasta di collaborare con il nuovo team di presidenza di ESRA. In quanto importante sede di produzione europea per i semiconduttori, la nostra regione 'Silicon Saxony' può continuare a fornire importanti impulsi per ESRA e per l'Europa come luogo ad alta tecnologia.”

Miquel Sàmper, Ministro delle Imprese e del Lavoro del Governo Catalano:

"La Catalogna è onorata, orgogliosa e si sente responsabile di svolgere un buon lavoro come nuovo Co-chair di ESRA, lavorando con rigore per le Regioni membre dell'Alleanza e per la competitività della catena del valore europea dei semiconduttori.

L'impegno della Catalogna, una delle Regioni più vivaci e altamente specializzate in Europa nel campo dei semiconduttori, nei confronti di ESRA e con gli obiettivi dell'Alleanza è assoluto. L'industria dei semiconduttori è considerata un progetto strategico nel Patto Catalano per l'Industria; ESRA è una parte fondamentale della strategia per rilanciarla; e l'Europa è e sarà sempre parte del nostro DNA.

Dalla prospettiva catalana, è il momento giusto per posizionare ESRA come partner chiave degli organismi europei nell'attuazione del Chips Act europeo, ponendo le Regioni al centro delle politiche industriali sui semiconduttori. Non c'è transizione digitale e verde senza semiconduttori, ed è per questo che ESRA dovrebbe essere una voce corale da ascoltare.”

La conferenza stampa

Al termine dei lavori si è svolta una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Andrea Tronzano, Assessore allo Sviluppo delle attività produttive e all’Internazionalizzazione della Regione Piemonte, Maria Galindo, Segretario alle Politiche digitali Governo della Catalogna, Sebastian Hecht, Segretario di Stato presso il Ministero delle Finanze della Sassonia, Erwin Hoogland, Ministro per l'Economia e gli Affari internazionali della Regione East Netherlands, Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia.

L’Assessore Tronzano ha annunciato “l’intenzione di promuovere la conoscenza reciproca le 35 Regioni dell’Alleanza, rafforzare la collaborazione tra istituzioni e attori scientifici, portare le istanze dell’Alleanza all’attenzione della Commissione europea ed ottenere più attenzione sul Chips Act con particolare riguardo alla regolamentazione, che deve essere più snella e più rapida come lo stesso Rapporto Draghi consiglia. L’obiettivo finale per l’Unione Europea, sfidante ma raggiungibile, è passare entro il 2030 dal 10% al 20% del mercato”.

In campo italiano, l’Assessore Tronzano ha comunicato la stretta collaborazione che verrà attuata tra le imprese e le Università del Piemonte, della Lombardia e della Liguria.