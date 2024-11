Biella, ecco la nuova pista di atletica. Moscarola: “Presto nuovi interventi allo Stadio” FOTO e VIDEO

“Un passo importante è stato compiuto proprio per ridare dignità allo sport cittadino”. Parola di Giacomo Moscarola, assessore del comune di Biella, presente alla presentazione della nuova pista di atletica che, a partire da oggi pomeriggio, 6 novembre, torna totalmente usufruibile allo Stadio Pozzo Lamarmora.

“Un traguardo atteso da molto tempo – sottolinea Moscarola – Oltre 900mila euro sono stati impiegati per il rifacimento completo della pista; inoltre, è stato rimosso il muretto laterale seguendo le normative vigenti. Un nuovo tassello è stato portato a termine, che si aggiunge alle opere concluse e previste dal progetto di riqualificazione dello stadio, iniziato nel 2021, che ha portato a nuove tribune, locali e ospiti, e spogliatoi rinnovati”.

Ma gli interventi non terminano certamente qui. “È in programma la sostituzione dell'impianto di illuminazione, con la posa di lampade a led – spiega Moscarola - A ciò si aggiunge la fine dei lavori alle tribune laterali, prevista per il prossimo anno. Anche l'ingresso allo stadio, ormai molto datato, sarà oggetto di un profondo restyling”. Sulla pista di atletica è intervenuta anche la presidente di Fidal Piemonte Clelia Zola: “È davvero emozionante vedere un impianto così ben realizzato, frutto della sinergia tra amministrazione comunale e federazione. Ora, sarà a disposizione degli atleti biellesi. Chiedo il massimo rispetto per un'opera messa a totale servizio della collettività”.

Gli orari saranno gli stessi (dalle 8 alle 20) e da lunedì saranno utilizzabili gli spogliatoi. Anche gli studenti delle scuole torneranno a correre sulla pista di atletica. Infine, sarà redatto un decalogo con regole e disposizioni precise. Al termine dell'incontro con gli organi di stampa locali, l'atleta biellese Valeria Roffino ha provato il nuovo tracciato sotto lo sguardo di giornalisti e fotografi.