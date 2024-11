Dolcetti, maschere: weekend “da brividi” a Miagliano

L'edizione 2024 di Halloween è stata un successo. A Miagliano oltre un centinaio di bambini e genitori hanno preso parte al tour organizzato dal Comune e dal GSD San Lorenzo.

Proprio dall'amministrazione è giunto un sentito ringraziamento per i “volontari comunali e gli operatori di San Lorenzo Calcio per l’organizzazione e le tante famiglie miaglianesi ed esercizi commerciali che hanno aperto le loro porte per regalare momenti di felicità per i tanti piccoli! E un grazie speciale anche agli ospiti della Residenza per Anziani Villa Poma che hanno accolto i nostri bambini con tanti dolci! Momenti unici che Miagliano e la sua comunità sanno sempre donare”.