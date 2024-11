Biella, donato un nuovo mezzo per la Croce Rossa (foto dalla pagina Facebook di CRI - Comitato di Biella)

Un nuovo mezzo per la CRI di Biella, frutto di una lodevole donazione. La cerimonia di benedizione ha avuto luogo domenica 3 novembre.

“Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno partecipato e che hanno reso possibile questo evento – si legge nel post della Croce Rossa di Biella – Specialmente per la donazione del signor Giorgio Botto, nostro ex volontario. Il tutto si è concluso con rinfresco per tutti i partecipanti”.