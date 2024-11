Due tentativi di furto e uno riuscito, nella sola giornata di ieri a Donato, Cerrione e Massazza

Ladri scatenati nella giornata di ieri sabato 2 novembre nel Biellese. Alcuni colpi sono andati a segno, altri fortunatamente no.

In particolare i Carabinieri sono intervenuti a Donato, dove i malviventi avrebbero forzato la porta di ingresso per entrare in un'abitazione dove per fortuna non sembra che sia stato asportato nulla. E sempre in zona sono stati segnalati altri tentativi.

A Cerrione stessa cosa: i ladri in questo caso però avrebbero preso di mura l'appartamento di un condominio entrando dal balcone e rompendo una finestra. Anche in questo caso sembra che abbiamo messo tutto a soqquadro, ma alla fine si siano allontanati senza rubare nulla.

A Massazza invece malviventi avrebbero asportato da un'abitazione dei gioielli. E anche in questo caso sarebbero entrati rompendo una finestra.

In tutti questi casi indagano i Carabinieri.