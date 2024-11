Commemorazione del IV Novembre a Dorzano, Gusulfino: "Pace è anche nelle piccole cose quotidiane"

Il sindaco di Dorzano Manuel Gusulfino ha sottolineato in particolare la necessità di pace, "Vista la grave situazione geopolitica che stiamo attraversando, dove la parola Guerra è purtroppo all’ordine del giorno. Pace è anche nelle piccole cose quotidiane, ci vuole rispetto e tolleranza per la religione, per la cultura, per le abitudini, per le tradizioni di tutti popoli, ma anche solo per pensieri o ideali diversi ad iniziare dai rapporti tra le persone delle nostre piccole comunità".

Il sindaco ha espresso un particolare ringraziamento al parroco Don Adriano, ai Carabinieri della Stazione di Cavaglià, al Reggimento Artiglieria Terrestre a Cavallo della caserma Scalise di Vercelli, agli Apini dei gruppi di Salussola e Zimone della sezione di Biella, alla Croce Rossa Italiana del Comitato di Cavaglià, alla banda musicale Filarmonica, a Mattia che ha allietato la mattinata con il suono delle campane, a tutti i cittadini di Dorzano, Salussola e Zimone, ai bambini dell’Asilo Infantile, che hanno preparato un meraviglioso lavoretto e allo staff dello Jamboree di Dorzano, che ha offerto il rinfresco.