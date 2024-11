Princess, un incontro a Candelo con VocidiDonne e le Associazioni del Tavolo Tratta di Biella

Il prossimo 6 novembre, alle 21, presso il cinema Verdi di Candelo, VocidiDONNE e le Associazioni del Tavolo Tratta di Biella presentano la proiezione del film Princess, un’opera scritta e diretta dal regista Roberto De Paolis. L’ingresso è libero.

Princess racconta la storia di una giovane ragazza nigeriana, che si ritrova a vendere il proprio corpo ai margini di una grande città per sopravvivere. Tra difficoltà e incomprensioni, una lite con le amiche segna l'inizio di una serie di eventi che porteranno Princess a incontrare un uomo misterioso, apparentemente pronto ad aiutarla.

Ma prima, dovrà trovare la forza per salvarsi da sola. La pellicola, che ha ricevuto un caloroso benvenuto alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia, è stata acclamata dalla critica per la sua autenticità e la potenza emotiva.

Descritto come un "racconto vero di un mondo impenetrabile" e una "fiaba moderna profonda e disincantata". Il film mostra uno spaccato della società comune in tante realtà del pianeta. Guardare questa storia può aiutare lo spettatore a prendere consapevolezza della mondo che lo circonda, ed attivarlo per cambiarlo.