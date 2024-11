A Biella i residenti stranieri sono il 5,9%, ecco la mappa delle presenze in provincia

Biellese territorio da ripopolare? Ma qual è l’incidenza della popolazione straniera? Siamo andati così a sfrucugliare l’Istat per darci una risposta e non mancano le sorprese. La popolazione straniera presente nella nostra provincia è pari al 5,9% della popolazione con la comunità rumena che la fa da padrone con 2149 unità che stacca per un incollatura quella del Marocco (2079).

Cospicue le presenze di ucraini (558), con una forte prevalenza femminile, e albanesi (310). Coloro che provengono dai paesi europei rappresentano quasi la metà della popolazione straniera. Fanalino di coda delle nazioni europee ben due lettoni. Se l’Europa la fa da padrone (4233) l’Africa si sistema alle spalle con un generoso 3205. Detto del Marocco subito dopo troviamo la Nigeria con 335 unità, mentre nella parte bassa della classifica con un solo rappresentante: Burundi, Madagascar, Ruanda, Zambia e Gabon.

1853 le persone provenienti dall’Asia con tre comunità più numerose Filippine (529) Cina (453) e Pakistan (358). Chiudiamo con le Americhe: 733 abitanti provenienti da quelle aree con peruviani (187) e brasiliani (131) mattatori. Invece solo un giamaicano a Biella ma forse Kingston è piu appetibile della nostra città.