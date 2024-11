La Funivia di Oropa oggetto di un'interrogazione di Biella c'é, Movimento 5 Stelle e Pd a Biella

"Dal momento che è stato condivisibile richiedere alla Regione di coprire le maggiorazioni delle materie prime, quali sono gli sforzi economici del Comune per fare altrettanto rispetto alla sua quota? Non si corre il rischio di rallentare ulteriormente i tempi se la progettazione dovesse richiedere risorse ancora non deliberate?".

E' solo una delle domande che hanno posto attraverso un'interrogazione i consiglieri di minoranza di Biella, Biella c'é, Movimento 5 Stelle e Pd a Biella. Oggetto del documento sono le Funivie di Oropa.

Nel documento i consiglieri Riccardo Bresciani, Marta Bruschi, Sara Novaretti (Gruppo consiliare Biella C’è), Giuseppe Paschetto (Gruppo consiliare Movimento 5 stelle) Andrea Basso, Greta Cogotti, Paolo Rizzo, Paolo Furia e Fulvia Zago (Gruppo consiliare PD) ripercorrono le vicende dell'impianto dal 2017 quando venne inaugurata la Cestovia al Camino dopo la restaurazione pagata dalla raccolta fondi che portò nelle casse del Comune circa 100.000 euro da aggiungersi ai circa 450.000 euro impegnati dall’Amministrazione stessa, al 2023 quando con una nota del Comune alla Regione del 20/02/23, venne richiesto un aumento del contributo relativo alla Conca di Oropa, su istanza regionale 13/02/23, per il generale aumento dei costi delle materie prime.

"Viste le dichiarazioni sulla stampa su un completamento dei lavori entro il 2026 - si legge nelle ultime righe del documento -, si richiede all’Amministrazione di fornire a questo Consiglio e alla cittadinanza un Gantt, un Grafico con le tempistiche, un qualunque altro strumento progettuale, per offrire una panoramica su cosa si fa, chi se ne occupa e quando ciò avviene".