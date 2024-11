Il Vice Comandante della Polizia Locale di Biella Portogallo da lunedì sarà a Chieri: "Vado via con il cuore pesante" VIDEO

Aveva giurato nella sala consiglio del Comune di Biella il 27 settembre del 2017, con l'amministrazione Cavicchioli, e lunedì prenderà servizio a Chieri.

Marcello Portogallo, nativo di Busto Arsizio, dalla prossima settimana prenderà servizio presso un'altra amministrazione come dirigente della Polizia Locale.

"Qui a Biella lascio soprattutto i miei ragazzi che hanno dato tanto e daranno tanto alla città in termini di sicurezza - commenta Portogallo - . Anche nell'ultimo anno hanno arrestato 4 persone, che non è poco per una città come Biella. Auguro a loro di continuare così, e di crescere sempre di più, siete perfetti".