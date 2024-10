Alla guida di un monopattino con un tasso alcolemico pari a 2,51, coinvolto in un incidente con un'auto

Nella mattina di ieri mercoledì 30 ottobre gli agenti della Polizia Locale di Biella sono intervenuti per effettuare i rilievi in seguito a uno scontro tra un monopattino e un'auto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 11 tra via Tripoli e via Galimberti.

E proprio in seguito ai controlli di rito, il conducente del mezzo a due ruote è stato trovato con un tasso alcolemico di 2,51 g/l.

Immediato il ritiro del mezzo e la denuncia per guida in stato di ebbrezza per l'uomo risultato ubriaco, che è poi stato trasportato al pronto soccorso di Ponderano per gli accertamenti del caso.